США не поддерживают вооруженную оппозицию талибам и почти не дают убежище афганцам

Вашингтон не поддерживает антиталибский Фронт национального сопротивления (ФНС) Афганистана, который ведет вооруженную борьбу против движения «Талибан»*. Об этом заявил в ходе семинара в американском Институте мира специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст. Кроме того, он призвал другие страны также не оказывать поддержку ФНС.

«Мы не поддерживаем организованную вооруженную оппозицию «Талибану» [в лице ФНС], и мы бы рекомендовали таким же образом поступать другим державам», — сказал Уэст в своем выступлении.

При этом он высказал обеспокоенность, что талибы могут совершить ту же ошибку, которую уже совершили в 1996 году, когда, захватив власть в Кабуле, они не сформировали правительство, представляющее разные народности и политические силы страны, что в итоге привело к гражданской войне.

Напомним, что Фронт национального сопротивления был создан в конце лета прошлого года в провинции Панджшер, которую населяют преимущественно таджики, для борьбы с талибами. Фронт ведет вооруженную борьбу в ряде северных областей. Его лидером является Ахмад Масуд — сын таджикского полевого командира Ахмад-Шаха Масуда, который возглавлял силы антиталибского сопротивления во второй половине 1990-х годов.

Но очевидно, что для США поддерживать ошметки тех сил, которые не смогли справиться с талибами, когда представляли из себя международно признанное правительство, уже не имеет смысла. После драки кулаками не машут.

Между тем США также совершенно не спешат давать убежище тем афганцам, которые бежали из страны после вывода оттуда американских войск.

По сообщениям Al Jazeera с июля прошлого года власти США обработали лишь около тысячи заявок из 40 тысяч поданных. При этом Служба по иммиграции и гражданству США, которая занимается этими делами, отклонила 930 заявок и одобрила лишь 130. Конкретных сроков обработки документов остальных афганцев, надеющихся на эвакуацию, там назвать не смогли.

В Службе по иммиграции и гражданству США пояснили, что заявитель должен доказать «серьезность и неизбежность вреда, которого опасается» со стороны талибов. В частности, заявитель должен предоставить письмо от «заслуживающей доверия третьей стороны», в котором излагается неизбежность угрозы.

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