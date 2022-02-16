В Нидерландах судят бывшего начальника тюрьмы при коммунистическом режиме в Афганистане

Пожилой афганец предстал перед голландским судом по обвинению в военных преступлениях, когда он руководил печально известной тюрьмой афганского коммунистического режима в 1980-х годах.

76-летний человек, которого зовут Абдул Р., приехал в Нидерланды в 2001 году, позже получил голландское гражданство и был арестован в 2019 году.

Прокуроры утверждают, что с 1983 по 1990 год он был начальником тюрьмы Пули-Чархи к востоку от Кабула, где противники режима содержались без справедливого суда в "ужасающих условиях".

Суд в Гааге - последний в ряду попыток европейских стран привлечь к ответственности людей за преступления в раздираемых конфликтами странах, включая Сирию и Афганистан.

"Этот процесс касается человека, который, как мы считаем, совершил ряд военных преступлений в Кабуле", - заявила прокурор Мирьям Блом информационному агентству AFP в среду.

"Мы подозреваем, что он, будучи командиром и начальником по политическим вопросам, работал в тюрьме, где заключенных произвольно лишали личной свободы и обращались с ними бесчеловечно".

Явившись в суд в инвалидном кресле, отец четверых детей Абдул Р. заявил, что стал жертвой ошибочной идентификации.

"Я не тот человек, которого вы ищете", - сказал он суду, после чего отказался отвечать на вопросы, заявив, что чувствует себя плохо и хочет вернуться в тюрьму. "Я ничего не помню, даже своего имени".

По словам прокуроров, полиция начала расследование в 2012 году после того, как в блогах появилась информация о том, что бывший начальник Пули-Чархи при просоветском правительстве Афганистана, возможно, живет в Нидерландах.

"Наконец, мы вышли на его след. У прокуратуры есть точка зрения, что он находится здесь (в Нидерландах) под вымышленным именем", - сказала Блом.

Голландские власти поговорили с 25 свидетелями в разных странах и использовали "бесчисленное количество" материалов из открытых источников.

"Мы убеждены, что у нас нужный человек", - говорит Блом.

Печально известная своими мрачными условиями, Пули-Чархи оставалась в эксплуатации при различных режимах, пока талибы* не освободили из нее заключенных в августе прошлого года.

Голландский процесс стал возможен благодаря правовому принципу "универсальной юрисдикции", который позволяет странам судить людей за преступления исключительной тяжести, включая военные преступления, даже если они были совершены в другой стране.

До сих пор он использовался в основном для рассмотрения дел, связанных с сирийским конфликтом, включая недавний суд в Германии над сирийским врачом, обвиняемым в пытках заключенных у себя на родине.

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