Восемь миллионов йеменцев могут лишиться гуманитарной помощи уже в марте

Восемь миллионов йеменцев, вероятно, лишатся всей гуманитарной помощи в марте, если не будут выделены срочные средства, предупредили представители Организации Объединенных Наций на фоне эскалации затяжной войны, которая в прошлом месяце привела к самому большому числу жертв среди гражданского населения по меньшей мере за три года.

Специальный посланник ООН Ханс Грундберг и глава гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс сообщили во вторник Совету Безопасности ООН, что в январе почти две трети основных программ ООН по оказанию помощи были сокращены или закрыты, в то время как зоны боевых действий увеличились в несколько раз.

Грундберг сказал, что воздушный налет саудовской коалиции на следственный изолятор в Сааде, контролируемый хуситами, в прошлом месяце "стал самым серьезным инцидентом с жертвами среди гражданского населения за последние три года", а также отметил "тревожный" рост числа воздушных налетов в Йемене, в том числе на жилые районы Саны и портовый район Ходейда.

Между тем, недавние нападения хуситов на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, являющиеся членом коалиции, "показывают, как этот конфликт может выйти из-под контроля, если йеменские стороны, регион и международное сообщество срочно не предпримут серьезных усилий для прекращения конфликта", - предупредил Грундберг.

По данным ООН, в январе более 650 гражданских лиц были убиты или ранены в результате воздушных налетов, обстрелов, стрельбы из стрелкового оружия и других актов насилия, что является "самым большим числом жертв за последние три года".

ООН давно предупреждает, что война в Йемене вызвала самый тяжелый гуманитарный кризис в мире, но Гриффитс предупреждает, что "у агентств по оказанию помощи быстро заканчиваются деньги, что вынуждает их сокращать программы по спасению жизни".

По данным гуманитарного офиса ООН, гуманитарный план на 2021 год для Йемена получил $2,27 млрд из необходимых $3,85 млрд, что является самым низким уровнем финансирования с 2015 года. План на 2022 год еще не опубликован.

Всемирная продовольственная программа ООН была вынуждена сократить продовольственные пайки для восьми миллионов человек в декабре, а начиная с марта "эти восемь миллионов человек могут вообще не получать продовольствие - или получать его в уменьшенном количестве", - сказал Гриффитс.

Кроме того, ООН, возможно, придется отменить большинство гуманитарных рейсов в Йемене в следующем месяце, сказал он.

Нехватка финансирования также может лишить 3,6 миллиона человек безопасной питьевой воды и прекратить программы по борьбе с домашним насилием и укреплению репродуктивного здоровья.

Гриффитс назвал масштабы нынешнего дефицита финансирования в Йемене "беспрецедентными", заявив, что ООН никогда прежде не рассматривала возможность отказа от обеспечения миллионов голодных людей продовольствием или приостановки гуманитарных рейсов.