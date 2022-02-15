Выборы в Туркменистане: стали известны первые кандидаты

Кампания по президентским выборам в Туркменистане стартовала вчера, и вот уже известны первые кандидаты. Без каких-либо сюрпризов вице-премьер Сердар Бердымухамедов выдвинут кандидатом в президенты Туркменистана. Решение об этом было принято на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана, который прошел 14 февраля в Центре общественных организаций, сообщает РИА Новости.

«Участники съезда выслушали и поддержали речь Сердара Бердымухамедова, баллотирующегося на пост президента Туркменистана», — говорится в сообщени.

В принципе на этом рассказ о кандидатах можно заканчивать, так как ни у кого нет иллюзий, что кто-то другой, кроме сына нынешнего президента, может хотя бы выйти во второй тур или просто набрать приличное количество голосов, не говоря уже о победе в выборах

Впрочем, для порядка отметим, что бывший политзаключенный, узник самой жестокой туркменской тюрьмы Овадан-Депе Гельды Кяризов также объявил о намерении баллотироваться в президенты Туркменистана. Соответствующую запись опубликовал сайт «Туркмен Юрт».

«Я официально заявляю о своем желании бороться за пост президента Туркменистана. И обращаясь к вам еще раз повторяю, давайте все вместе сплотимся и победим тиранию. Прошу вас поддержать меня и делом и своими голосами.

Все, что я стремлюсь сделать, только для народа и ради благополучия народа. Потому что мое личное благополучие я вижу только в благополучии народа. Я никогда не видел себя в отрыве от интересов народа, и не намерен меняться. Народ имеет право! Мы добьемся своего упорством и бескомпромиссностью!», — подчеркнул он.

Со слов Кяризова, президент Гурбангулы Бердымухамедов и его сын Сердар сейчас полностью распоряжаются государством. «Мы все это видим, но к сожалению большая часть населения просто не верит своим глазам у них происходящее не укладывается ни в сознании, ни в сердце», — отметил политик, призвав народ не мириться и не соглашаться с таким положением вещей.

Кяризов весьма известный в Туркменистане человек. Ему принадлежит ключевая роль в восстановлении поголовья ахалтекинских лошадей, ставших национальным символом страны. Изображение жеребца Янардаг, родившегося на частном конезаводе Кяризова, было помещено в центр государственного герба.

В 1990-х годах Кяризов создал и возглавил Международную ассоциацию ахалтекинского коннозаводства (в 1998 году ее президентом стал глава Туркменистана Сапармурад Ниязов), в 1997-2002 годах руководил государственным коневодческим объединением «Туркменатлары».

В 2001-м власти заподозрили Кяризова в политической нелояльности и тайных контактах с оппозицией. 30 января 2002 года он был задержан сотрудниками Министерства национальной безопасности (МНБ) по сфабрикованным обвинениям экономического характера. 4 апреля того же года Ашхабадский городской суд признал его виновным в «халатности» и «злоупотреблениях должностными полномочиями» и приговорил к 6 годам лишения свободы.

В августе 2006 года Кяризова перевели в изолированную от внешнего мира секретную тюрьму Овадан-депе. В январе 2007-го (спустя месяц после смерти президента Туркменистана Сапармурада Ниязова) его вернули в обычную колонию, а в октябре того же года освободили по амнистии.

В последующие годы все имущество семьи Кяризова было конфисковано, а жилье — снесено, при этом власти отказались предоставить какую-либо компенсацию.

Международные правозащитные организации неоднократно выражали озабоченность состоянием здоровья Гельды Кяризова, находившегося под постоянным давлением спецслужб. Более десяти лет все члены его семьи были лишены права выезда за рубеж и лишь в 2015 году благодаря активной международной кампании семья Кяризова смогла покинуть страну.