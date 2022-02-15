Блокадная Газа в сетях финансовых пирамид

Жители Газы, стремящиеся спастись от безработицы и нищеты, которые достигли рекордного уровня в блокадном секторе, обращаются к финансовым пирамидам в надежде заработать деньги. Однако при этом они становятся жертвами мошенничества и воровства со стороны нескольких фиктивных интернет-компаний.

Министерство экономики сектора Газа 25 января приняло решение, запрещающее продажу, покупку, торговлю, маркетинг или рекламу любого товара или услуги через финансовые пирамиды любым электронным или неэлектронным способом. Министерство предупредило, что тот, кто нарушит это решение, рискует понести юридическую ответственность.

Решение министерства было принято через несколько дней после сообщений о жительнице Газы, которая совершила мошенническую операцию против большого числа граждан в секторе Газа. Затем она бежала в Турцию, собрав с жертв почти 2 миллиона долларов и введя их в заблуждение, что она руководит компанией по сетевому маркетингу.

Сетевой маркетинг или финансовые пирамиды считаются фиктивной коммерческой деятельностью в интернете, от которой страдает не только жертва, но и ее окружение. Жертва покупает товары в больших количествах у так называемого владельца бизнеса с целью инвестирования в торговлю и получения прибыли, которая обычно не является реальной.

Мухаммад аль-Наджар, 27-летний житель Хан-Юниса, одна из жертв, потерявших свои деньги в маркетинговых пирамидах, рассказал изданию Al-Monitor: "Один из моих доверенных друзей поговорил со мной и сказал, что у него есть способ заработать легкие деньги. Все, что от меня требовалось, это вложить немного денег в электронную коммерцию".

"Поскольку я безработный и не имею источника дохода, я принял предложение, потому что доверял ему, и вложил все свои сбережения [1700 долларов] в электронную коммерцию. Он заверил меня, что через месяц я получу прибыль в размере 25% от вложенной суммы".

Наджар отметил: "Действительно, через месяц я заработал 25%, но я не смог вывести прибыль или даже часть капитала. Мой друг объяснил мне, что для продолжения работы капитал должен оставаться нетронутым, и что я не должен его снимать. Он сказал, что я смогу воспользоваться прибылью и снять ее после того, как приведу двух своих родственников, чтобы они вложили деньги в то же дело".

"Тогда я понял, что стал жертвой мошенничества и кражи, и когда я призвал своего друга снять вложенные мною деньги, он заверил меня, что сайт, на который он отправил деньги, - который чем-то похож на сайт Alibaba - отказался возвращать деньги."

Сюзан аль-Ассар, 34 года, вложила вместе со своим мужем 3 000 долларов в маркетинговую пирамиду. Она также убедила многих своих родственников вложить деньги, увидев рост прибыли, и по настоянию знакомых удвоила свою прибыль.

Она рассказала Al-Monitor, что подала заявление в полицию после того, как подтвердила, что она, ее муж и родственники стали жертвами мошенничества. По ее словам, сейчас у нее проблемы с родственниками, которых она убедила вложить свои деньги.

Представитель полиции Газы Айман аль-Батниджи сообщил Al-Monitor, что отдел по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел получил много жалоб от граждан на мошенничество и аферы, и что эти случаи расследуются компетентными органами.

Он пояснил, что процедуры, применяемые в этих случаях, включают выдачу прокурорского ордера на арест подозреваемого, направление его на расследование, предание суду и попытку вернуть деньги жертвам. Он отметил, что лишь немногим из тех, кто обманывал граждан, удалось скрыться из сектора Газа.

Батниджи сказал, что у полиции нет точного числа тех, кто был обманут и чьи деньги были украдены, потому что некоторые не подали жалобу в полицию. Они либо молчали об этом, либо преследовали человека, который их обманул, и собирали все, что могли, из потерянных денег, отметил он.

Экономист из Газы Усама Нофаль считает, что первая причина, по которой человек становится жертвой маркетинговой пирамиды, кроется в жадности и стремлении накопить финансовые богатства в обмен на продвижение товаров. Большинство участников даже не знают, что стали жертвами мошенничества.

Он сказал, что любая партия и даже правительство сталкиваются с трудностями при отслеживании и контроле финансовых пирамид.

Нофаль предупредил, что мошеннический маркетинг пирамид стал причиной многочисленных споров между палестинскими семьями в секторе Газа и нанес ущерб социальным связям. Некоторые члены семьи участвовали в маркетинговых пирамидах, не зная, что это мошенничество, и преследовали человека, который рассказал им об этой схеме.

Мухаммад Абу Камар, экономический эксперт газеты "Аль-Рисаля", считает, что жадность и невежество большинства жертв - главная причина распространения этого явления.

Он обвинил правительство Газы и Палестинский законодательный совет в распространении мошеннического маркетинга в секторе Газа из-за того, что они не создали механизмы для борьбы с ним, несмотря на многочисленные предупреждения об этих схемах.