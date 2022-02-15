Эрдоган прилетел в ОАЭ впервые за десяток лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за почти десятилетие прибыл в Объединенные Арабские Эмираты на фоне улучшения отношений между двумя странами.

Эрдогана приветствовал фактический правитель Абу-Даби наследный принц Мухаммед бин Заид аль-Нахайян, который посетил Анкару в ноябре прошлого года, когда были подписаны инвестиционные соглашения на миллиарды долларов.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило в понедельник, что две страны подписали 13 соглашений, в том числе по вопросам обороны, торговли, изменения климата, промышленности и экономики.

Выступая ранее на пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Эрдоган сказал, что целью визита является формирование следующих 50 лет "дружбы и братства с ОАЭ".

"Мы не считаем безопасность и стабильность всех братских стран в регионе Персидского залива отдельной от нашей собственной", - сказал Эрдоган.

Визит Эрдогана - первый с 2013 года - "открывает новую, позитивную страницу в двусторонних отношениях", сказал в своем твиттере Анвар Гаргаш, советник президента ОАЭ.

Абдул-Халик Абдалла, профессор политологии в ОАЭ, написал в воскресенье в Твиттере, что две страны должны стремиться к укреплению "стратегического политического партнерства".

Напомним, что на протяжении многих лет отношения между Турцией и ОАЭ были напряженными, поскольку обе страны поддерживали противоположные стороны в региональных конфликтах и спорили по другим вопросам, таким как разведка газа в восточном Средиземноморье.

Однако напряженность ослабла после того, как наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Зайд посетил Анкару в ноябре, совершив первый визит на высоком уровне с 2012 года.

После этого визита ОАЭ объявили о создании фонда инвестиций в размере $10 млрд. Для Турции, где экономика переживает спад, а инфляция в январе подскочила почти до 20-летнего максимума, это стало особенно хорошей новостью.

Две страны также подписали 10 соглашений в области безопасности, экономики и технологий, согласно официальному информационному агентству WAM.

Визит Эрдогана проходит в тот момент, когда ОАЭ сталкиваются с растущей угрозой со стороны йеменских хуситов, которые в последние недели совершили серию атак на страну Персидского залива, что послужило причиной расширения сотрудничества в области обороны с США и Францией.

Отношения между Турцией и ОАЭ стали особенно напряженными после того, как в 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали все связи с Катаром - близким союзником Анкары. Отношения были восстановлены в январе 2021 года.

С прошлого года Эрдоган стремится улучшить связи Турции с региональными соперниками в условиях жесткой изоляции, которая привела к иссяканию иностранных инвестиций, особенно со стороны Запада.

В статье, опубликованной в эмиратской англоязычной газете Khaleej Times в эти выходные, он сказал, что Турция хочет развивать сотрудничество с ОАЭ по нескольким направлениям, включая "изменение климата, водные ресурсы и продовольственную безопасность".

"Это сотрудничество будет иметь позитивное отражение не только в двусторонних отношениях, но и на региональном уровне", - написал он.

Эрдоган также сказал, что, по его мнению, обе страны способны внести вклад в региональный мир, стабильность и процветание.

Ну и нельзя не отметить, как резко поменялась риторика в обеих странах после потепления в отношениях. Особенно это касается ОАЭ, где похоже не знают середины вообще, и любят Турцию теперь также страстно, как ее ненавидели.

Интересная деталь (на фото): по прилету в ОАЭ Эрдоган еще на трапе самолёта поприветствовал встречающих знаком «Рабиа». В Эмиратах (как и в Египте) этот жест запрещён как символ Братьев-мусульман*.

* - запрещены в РФ