В Туркменистане пройдут досрочные выборы. Бердымухамедов готовит в президенты своего сына?

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в конце прошлой недели удивил всех своим решением покинуть свой пост. О том, что он собирается уйти следует из его заявления на заседании Халк Маслахаты — верхней палаты парламента Туркменистана. Слова Бердымухамедова пересказало государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Отметив, что всецело поддерживает мнение о необходимости открыть дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов сообщил о намерении использовать свой огромный жизненный и политический опыт на посту Председателя Халк Маслахаты.

Вскоре после этого заявления «Аркадага» в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Туркменистана «Интерфаксу» сообщили, что президент поручил провести подготовку к досрочным президентским выборам. Дату их проведения не назвали, отметив, что «работа только началась». Спустя несколько часов стало известно, что выборы назначены на 12 марта 2022 года. То есть, меньше чем через месяц. По закону следующие выборы должны были бы пройти в 2024-м.

Наблюдатели высказывают предположение, что когда Бердымухамедов говорит о молодых руководителях, которым собирается открыть дорогу во власть, то имеет в виду одного довольно конкретного человека — своего сына Сердара, нынешнего вице-премьера Туркменистана. Ранее Сердар Бердымухамедов занимал ряд других государственных должностей, в частности, замминистра иностранных дел, министра промышленности и председателя Высшей контрольной палаты.

Тем более, что как раз в сентябре прошлого года Сердару исполнилось 40 лет, а согласно Конституции Туркменистана, на президентский пост не могут баллотироваться кандидаты моложе 40 лет.

С сегодняшнего дня, 14 февраля, официально стартует избирательная кампания — с этого дня начинается выдвижение кандидатов на пост президента страны.

Право выдвигать кандидатов на высший государственный пост в Туркмении имеют политические партии и инициативные группы граждан. В стране зарегистрированы три политпартии — Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей. Для выдвижения кандидатов они должны провести свои съезды.

Кандидат в президенты, выдвинутый группами граждан, должен набрать в свою поддержку не менее 10 тыс. подписей избирателей.

Президентом может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, постоянно проживающий и работающий в стране в течение последних 15 лет. Глава государства избирается сроком на 7 лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.