Израильтяне убили палестинского подростка на Западном берегу

Израильские солдаты застрелили 17-летнего палестинского юношу во время столкновений вблизи города Дженин на оккупированном Западном берегу, сообщили в понедельник палестинское министерство здравоохранения и официальное информационное агентство Вафа.

Министерство здравоохранения сообщило, что Мохаммед Абу Салах был убит в деревне Силат аль-Харития, куда оккупанты прибыли в воскресенье, чтобы снести дом Мухаммада Джарадата, человека, обвиняемого в убийстве израильского поселенца в конце прошлого года.

Израильские войска сопровождались военным бульдозером и препятствовали въезду и выезду транспортных средств.

По данным местных СМИ, десятки палестинцев из соседних деревень и городов отправились в Силат аль-Харития, как только узнали об израильском рейде.

Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что десятки людей получили ранения от боевых патронов и пуль с резиновым покрытием, выпущенных израильтянами.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что его машины скорой помощи не могут попасть в деревню.

По словам очевидцев, возникла перестрелка между оккупантами и палестинцами.

Сотни палестинцев бросали камни и зажигательные бомбы в солдат, которые в ответ применили "средства для подавления беспорядков, а также открыли огонь по замеченным ими боевикам", - говорится в заявлении израильских военных, без прямых комментариев по поводу смерти подростка.

"Солдаты выявили несколько вооруженных участников беспорядков и открыли огонь в их сторону, чтобы нейтрализовать угрозу", - говорится в заявлении.

Джарадат был обвинен в убийстве израильтянина в результате стрельбы по автомобилю возле незаконного еврейского форпоста Хомеш 16 декабря. Бывшее поселение было эвакуировано в рамках вывода израильских войск из сектора Газа в 2005 году.

Половина дома, в котором жила семья Джарадата, была разрушена взрывчаткой.

Израиль утверждает, что разрушение домов нападавших может помочь предотвратить будущие нападения.

Правозащитные группы осудили эту тактику, которая часто направлена на дома, где живут другие члены семьи, как коллективное наказание.

В прошлом году снос и захват Израилем палестинских домов на оккупированном Западном берегу вырос на 32% по сравнению с 2020 годом, при этом снос происходит в среднем два раза в неделю. В результате по меньшей мере 656 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома, в том числе 359 детей.