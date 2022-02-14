"Кража у обнищавшей нации": Байден отдаст афганские деньги жертвам терактов 11 сентября

Решение президента Джо Байдена фактически конфисковать средства центрального банка Афганистана в США и направить половину этих денег в качестве компенсации жертвам терактов 11 сентября вызвало упреки и обвинения в "воровстве" в адрес Вашингтона.

В пятницу президент США Джо Байден издал указ, согласно которому $7,1 млрд, принадлежащие Da Afghanistan Bank (DAB, центральный банк Афганистана), будут почти поровну распределены между гуманитарной помощью борющейся стране и средствами для покрытия судебных решений по искам, которые жертвы терактов 11 сентября и их семьи подали против Талибана* в суды США.

Это решение вызвало упреки и обвинения в воровстве в адрес Вашингтона.

"Народ Афганистана не имеет никакого отношения к 11 сентября; это неоспоримый факт", - говорит Билал Аскарьяр, афгано-американский активист,.

"То, что предлагает Байден, - это не правосудие для семей жертв 11 сентября, это кража государственных средств у обнищавшей нации, которая уже находится на грани голода и измора, вызванных катастрофическим выводом войск Соединенными Штатами".

Напомним, что Вашингтон, который вывел войска из Афганистана в августе прошлого года, заморозил все активы DAB в США. В то же время семьи жертв теракта 11 сентября давно добивались получения денег через суд. Одно конкретное дело, по которому в 2012 году было вынесено решение по умолчанию против Талибана, стало центральным в этих усилиях.

Истцы первоначально подали иски против целого ряда юридических и физических лиц на Ближнем Востоке и в Афганистане - многие из них враждовали друг с другом и были противниками Аль-Каиды*, которая по общему мнению и осуществила теракты в 2001 году. Среди «ответчиков» были бывший президент Ирака Саддам Хусейн, ливанская организация "Хезболла", верховный лидер Ирана Али Хаменеи и движение "Талибан".

Халима Вали, соучредитель американской правозащитной группы Afghans for a Better Tomorrow («Афганцы за лучшее завтра»), подчеркнула, что деньги в афганском центральном банке принадлежат народу Афганистана, который переживает тяжелый гуманитарный кризис.

В условиях стремительно растущей инфляции и разрушения государственных институтов афганская экономика, зависящая от иностранной помощи, практически разваливается. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что 23 миллиона человек в стране испытывают "сильный голод".

"Это абсолютно вопиющий поступок", - сказал Вали в интервью Al Jazeera о шаге Байдена. "Это равносильно тому, что, по сути, сказать, что центральный банк Афганистана не может функционировать, но мы собираемся выделить немного денег для небольшого количества продовольствия для голодающего населения. Я думаю, что в целом это очень недальновидно".

С нею согласен и бывший президент Афганистана Хамид Карзай, который назвал решение Белого дома преступлением против афганского народа.

Карзай на переполненной пресс-конференции обратился за помощью к американцам, особенно к семьям тысяч погибших во время терактов 11 сентября, чтобы заставить президента Джо Байдена отменить распоряжение, принятое на прошлой неделе.

"Народ Афганистана разделяет боль американского народа, разделяет боль семей и близких тех, кто погиб, кто потерял свои жизни в трагедии 11 сентября", - сказал Карзай.

"Мы соболезнуем им, [но] афганский народ является такой же жертвой, как и те семьи, которые потеряли свои жизни". Удерживать деньги или изымать деньги у народа Афганистана от его имени - это несправедливо и нечестно, это злодеяние против афганского народа".

Остается неясным, как эти деньги будут распределены в связи с несколькими исками, претендующими на эти средства. Истцы могут также отвергнуть решение Байдена и потребовать всю сумму, и суды должны будут принять решение, которое может быть обжаловано.

Тем не менее, Белый дом заявил, что независимо от того, что произойдет в судах, по крайней мере, $3,5 млрд. будут выделены семьям жертв терактов 11 сентября.

Между тем, в воскресенье делегация Талибана прибыла в Катар в новой попытке убедить правительства предоставить гуманитарную помощь.

Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Талибана Амир Ханом Муттаки, встретится с делегацией Европейского Союза в Дохе, дипломатическими миссиями и официальными лицами из стран Персидского залива.

Последняя попытка разблокировать помощь последовала за встречами в Осло в конце прошлого месяца между представителями Талибана и правительствами, которые в значительной степени финансировали предыдущее правительство Афганистана.

Правительство Талибана до сих пор не получило официального признания ни от одной страны, а Организация Объединенных Наций утверждает, что половина 38-миллионного населения Афганистана испытывает нехватку продовольствия.

Но хотя в начале этого месяца Муттаки заявил информационному агентству AFP, что Талибан приближается к международному признанию, ожидается, что его делегация вновь столкнется с требованиями улучшить права человека и женщин на переговорах в Дохе, которые начнутся в понедельник.

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