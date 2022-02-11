Изъятие детей мусульман в Швеции: реальная проблема или медийная кампания?

В информационном пространстве растет число материалов, в которых утверждается о систематическом изъятии ювенальной юстицией детей из семей мусульманских беженцев и даже легализовавшихся мусульманских иммигрантов в Швеции.

https://youtu.be/aniuQRkINss

Тема важная, поэтому игнорировать ее мы не можем и не будем.

Начнем с того, что у этой проблемы есть два аспекта - отношения к ювенальной политике в принципе, и то, что происходит конкретно в Швеции.

Что касается первого, то вообще все отношение современных государств к детям, а именно их принудительное обобществление, заключающееся в обязательном обучении в государственных школах, вакцинации и т.п., это то, что не было присуще исламскому обществу. Тем более это относится к практике изъятия детей из семей по расширенному перечню оснований. То есть, не из-за того, что риску подвергается их жизнь или здоровье или они подвергаются сексуальному насилию, а потому что они плохо учатся, живут в недостаточно комфортных условиях и т.д., и т.п.

И уж само собой это касается изъятия детей из религиозных или просто консервативных семей за то, что им там дают традиционное, а не "современное" воспитание, в том числе по вопросам пола и межполовых отношений.

Что касается Швеции, то непосредственно в этой стране живут некоторые наши читатели, поэтому мы решили выяснить у них, что происходит. То, что сейчас активно обсуждается - это реальная проблема или это раскрученная медийная и общественная кампания с неясными политическими целями?

Наш источник, которому мы доверяем, хорошо знающий, как работает шведская ювенальная юстиция, уверяет нас, что тиражируемая информация крайне тенденциозна и формирует у читателей и зрителей крайне одностороннюю картину. С другой стороны, по соображениям журналистской этики мы не можем просто отмахнуться от подобных сообщений. По-хорошему, чтобы выяснить все это досконально, надо провести полноценное журналистское расследование на месте, встретиться со всеми заинтересованными сторонами и выяснить их аргументы. Мы не обладаем финансовой возможностью это сделать, но если кто-то проспонсирует такой проект, готовы за него взяться.

Но возникает другой вопрос - почему к этому так несерьезно относятся власти тех стран, чьи государственные СМИ сейчас широко освещают эту проблему, причем, под определенным углом? Например, Катара, чья "Аль Джазира" или Турции, чье ТРТ это делают?

Если даже есть просто возможность того, что то, о чем сообщают их государственные СМИ является правдой, почему бы им не обратиться за официальным разъяснением к шведским властям? Например, с уйгурами в Китае власти Турции сделали именно так - обратились за разъяснениями и им в ответ предложили послать своих официальных представителей, чтобы увидеть все на месте. Правда, там их полностью изолируют от правдивых источников информации, но ведь Швеция это не тоталитарный Китай. Там никто не сможет помешать катарским или турецким представителям встречаться с местными родителями, детьми и собирать необходимую информацию.

В конце-концов мы призываем мусульманскую общественность хотя бы в таких важных вопросах стремиться к тому, чтобы выйти на конкретный результат, а не просто похайповать и успокоиться. Если в Швеции действительно происходит беспредел по отношению к мусульманским семьям, которых лишают их детей по религиозному признаку, то убедившись, что это правда, надо об этом трубить на весь мир и требовать международного воздействия на эту страну. А в том случае, если она будет игнорировать его как Китай с уйгурами, поставить вопрос об эвакуации этих семей, которую должны осуществить власти развитых мусульманских стран. Если же речь идет об искажении и односторонней подаче информации, то надо выявить, кто и что за этим стоит и дать объективную оценку положению, имеющему там место.

Мусульманские дети - это серьезно, а значит к освещению этой проблемы и реакции надо отнестись серьезно.