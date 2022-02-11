Казанский имам отказался читать никах трансгендеру

В столице Татарстана нестандартная пара, состоявшая из мужчины и трансгендера (то есть, мужчины сменившего пол на женский в результате операции), хотели заключить никах, но имам отказался. Об этом рассказал имам мечети Гаиля в Казани Рустам Хайруллин, пишет «Вечерняя Казань».

По словам имама мать трансгендера просила прочитать никах ее «дочери», однако он им отказал.



«Это запрещено религией. Родился мальчиком – должен жить как мужчина», – объяснил отказ Хайруллин, выступая на пресс-конференции.

Отмечается, что большинство пользователей соцсетей поддержали имама. "Уважение имаму! На страже традиционных отношений"; "Все правильно имам сказал!"; "Издеваются что ли? Как пол менять — так у имама не спрашивают. А тут никах нужен стал!"; "Зачем им никах?" - вот лишь некоторые комментарии казанцев в соцсетях.

Ранее стало известно, что в Казани поженилась пара трансгендеров. В загсе сообщили, что не имели оснований отказать в регистрации брака. В «консервативной» РФ хотя бы у имамов остается еще право для отказа таким парам. Но то что такой отказ попадает в новостные колонки уже само по себе тревожный знак.