В Москве не исключают, что к беспорядкам в Казахстане в начале января этого года может быть причастна Великобритания, но эти события точно никак не связаны с афганской проблемой, заявил директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Об этом сообщает Интерфакс.

"Это не результат афганской проблемы, однозначно", - сказал Кабулов в интервью, приуроченному ко дню дипломатического работника.

"Но давайте подождем, власти Казахстана проводят расследование, давайте дождемся публикации итогов этого расследования. Ясно одно, что те боевики, если среди них были афганцы... Об этом говорят, но мы серьезные люди, нам нужны сообщения не каких-то блогеров, а официальных властей. Когда будет опубликовано, что в этом участвовали афганские боевики, тогда и будем рассуждать", - отметил он.

При этом, по словам дипломата, "другой вопрос, что внешняя рука тут заметна".

"Как говорится, "хайли лайкли" это похоже на британскую руку, очень похоже. И есть аргументы в подтверждение этому", - заявил Кабулов.

"Но дождемся, когда правительство Казахстана опубликует, обнародует результаты расследования, надеюсь, что они будут максимально полными, мы гораздо больше узнаем, чем сейчас. Внешняя рука была, но талибы* вообще здесь ни при чем, ни с какого боку", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Как говорится в известной фразе, приписываемой Карлу Марксу: «История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса». Кажется сейчас мы видим как «Большая игра» России и Британии возвращается в Центральную Азию именно в виде фарса.

* - запрещены в РФ