Фатхи Башага избран новым премьер-министром Ливии - в стране снова двоевластие

Парламент Ливии на востоке страны назначил бывшего министра внутренних дел Фатхи Башагу новым премьер-министром, что может сорвать усилия по примирению разрушенной войной страны, предпринимаемые под руководством ООН. Фактически страна возвращается к двоевластию и существованию двух параллельных администраций.

Палата представителей в Тобруке заявила, что ее решение было принято в четверг после того, как Абдуль-Хамид Дбейба, действующий премьер-министр, не смог провести национальные выборы в декабре, что было согласовано в рамках мирного процесса при посредничестве ООН.

Этот шаг случился через несколько часов после покушения на Дбейба, чей автомобиль был обстрелян из стрелкового оружия в столице Триполи. Сам он остался невредимым.

Напомним, что после восстания при поддержке НАТО против Муаммара Каддафи в 2011 году, Ливия в течение многих лет была расколота конфликтом между соперничающими администрациями на востоке и западе, каждая из которых поддерживалась многочисленными ополченцами и иностранными правительствами. Теперь ожидается, что решение парламента углубит разногласия между соперничающими фракциями.

Дбейбах пообещал, что он "не примет никакой новой переходной фазы или параллельной власти" и передаст власть только избранному правительству.

"Выбор парламентом нового правительства - это еще одна попытка войти в Триполи силой", - заявил он в интервью ливийскому телеканалу Аль-Ахрар ТВ, пообещав также разработать новый закон о выборах для разрешения политического кризиса в стране.

Но в четверг вечером Башага прилетел в Триполи из Тобрука, пообещав "открыть новую главу" и "достучаться до каждого". Поблагодарив Дбейба за его работу, 59-летний Башага заявил по прибытии в аэропорт Митига, что он "уверен", что правительство будет "уважать демократические принципы" и передаст власть.

Заявления Башаги прозвучали всего через несколько часов после того, как законодатели с востока страны назначили его главой нового временного правительства. Незадолго до голосования спикер парламента Акила Салех сообщил депутатам, что Башага был единственным кандидатом на этот пост после того, как другой претендент, Халед аль-Байбас, отказался от участия.

Во время сессии депутаты также проголосовали за ряд конституционных поправок, которые составляют новый план перехода страны к демократически избранному правительству.

Поправки предусматривают создание новой избирательной комиссии и назначение комитета из 24 членов, представляющих все три региона страны, для разработки проекта новой конституции.

59-летний Башага, бывший летчик ВВС и бизнесмен, является влиятельной фигурой на западе Ливии. Во время своего пребывания на посту министра внутренних дел с 2018 по начало 2021 года он держал связи с Турцией, Францией и США, а также с Египтом и Россией, которые поддерживали его соперников во внутриливийском конфликте.

Считается, что он также имеет связи с вооруженными ополченцами в западном городе Мисурата, которые сыграли ключевую роль в защите столицы от военного наступления с востока в 2019 году под руководством мятежного военачальника Халифы Хафтара.

К слову, в четверг Хафтар и его военные приветствовали решение парламента.

В целом эксперты отмечают, что Башага считается в западной Ливии сильным человеком, так как именно он занял очень жесткую позицию по борьбе с силами Хафтара. Это возвысило его и придало популярности в Ливии, а также среди международного сообщества, где возникло понимание, что именно Башага сумеет стабилизировать ливийских силовиков, особенно на западе страны.

Тем не менее, как четко заявил Стефан Дюжаррик (пресс-секретарь ООН) позиция ООН пока остается неизменной, и в качестве законного временного премьер-министром признается лишь Абдуль-Хамида Дбейба.