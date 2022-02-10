Земельный вопрос: дагестанское село требует землю взамен отобранного Росгвардией

Сотни жителей дагестанского села Какашура вышли в среду на центральную площадь Махачкалы с требованием дать им землю взамен территорий, которые были переданы для нужд Росгвардии, сообщают Кавказ.Реалии.

Впоследствии силовики вытеснили протестующих и оцепила площадь.

"В 2019 году был такой разговор, что Росгвардия забирает нашу землю в 45 гектаров для полигона, а нам должны были дать 45 гектаров в другом месте. А вчера как гром среди ясного неба появилось постановление главы республики о безвозмездной передаче земли Росгвардии. Народ остается обманутым. Мы требуем дать нам землю в другом месте. Народ кинули", – заявил житель Какашура Абакар Арсланалиев.

По словам протестующих, на переданной Росгвардии земле были выделены паи, но жители села не были против передать территорию для нужд государства взамен обещанного участка в другом месте. С активистами встретился представитель дагестанского правительства, он обещал содействовать в решении конфликта.

Митинг уже несколько дней продолжается и в самом селе.

«В 2019 году мы передали Национальной гвардии 44,8 гектара земли с условием, что нам дадут равнозначный участок, говорили тогда, что вроде даже на берегу моря. Мы свой участок передали, а взамен так ничего не получили. И к депутатам до этого ходили и к главе района, но никаких результатов. И вот терпение людей лопнуло — они вышли на митинг. Что-то подобное было и раньше, но такое массовое впервые. Это уже два или три дня длится. А утром полиция перекрыла въезд в село и никого не выпускали. Но люди все равно прорвались и поехали в Махачкалу. Сельчане требуют или предоставить им хороший участок наконец или вернуть им то, что отдали Росгвардии. В Махачкале удалось встретиться с представителями правительства Дагестана и вроде бы как пообещали, что до конца дня вопрос этот каким-то образом решится», — сообщила в разговоре с изданием NewsTracker представительница села.