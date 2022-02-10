Взрыв газа в Абу-Даби приняли за новый удар хуситов

Взрыв газа в центре Абу-Даби вызвал предупреждение о возможном нападении рано утром в среду после серии беспилотных и ракетных атак йеменских повстанцев-хуситов.

Посольство США объявило тревогу после того, как в результате взрыва в здании на улице Хамдан сразу после полуночи в небо взметнулся огненный шар и начался пожар.

Но команды спасателей в столице Объединенных Арабских Эмиратов "потушили пожар, вызванный взрывом газового баллона", сообщило официальное информационное агентство WAM.

"Командам удалось взять ситуацию под контроль после тушения пожара и безопасной эвакуации жильцов", - говорится в сообщении.

В сообщении также содержится призыв к населению "следить за новостями от официальных властей ОАЭ и избегать распространения слухов и ложной информации".

Непроверенные кадры, размещенные в социальных сетях, показали взрыв на вершине здания и прибытие аварийных служб на оживленную улицу. За всем этим наблюдали прохожие.

Посольство США в Абу-Даби предупредило, что "есть сообщения о возможном ударе ракеты или беспилотника" над городом после происшествия.

Взрыв газа произошел после победы бразильского "Палмейраса", который в сопровождении многих своих болельщиков участвует в клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в Абу-Даби на этой неделе.

ОАЭ находятся в состоянии боевой готовности с тех пор, как 17 января в Абу-Даби в результате атаки беспилотника и ракетной атаки погибли трое нефтяников.

С тех пор власти предотвратили три подобных нападения.

Напомним, что ОАЭ входят в состав возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, ведущей борьбу с про-иранскими хуситами в гражданской войне в Йемене, которая прямо или косвенно привела к гибели сотен тысяч людей и перемещению миллионов, вызвав гуманитарную катастрофу.

Нападение 17 января стало первым смертоносным нападением на ОАЭ, ответственность за которое взяли на себя хуситы. Это событие открыло новый этап семилетней войны и подорвало имидж страны в качестве регионального оазиса безопасности.