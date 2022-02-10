В Ливии совершено покушение на премьер-министра страны

Вооруженные боевики напали на конвой премьер-министра Ливии Абдульхамида Дбейба в Триполи за несколько часов до того, как парламент, расположенный на востоке страны, должен собраться для избрания нового премьер-министра.

Нападение произошло рано утром в четверг, когда временный лидер возвращался домой. Одна из пуль пробила лобовое стекло автомобиля премьер-министра, но он и его водитель остались невредимы.

Наблюдатели с мест сообщают, что пули были выпущены из легкого оружия, вероятно, автомата Калашникова.

Сообщается, что главный прокурор Ливии начал расследование нападения. Офис премьер-министра пока не сделал заявления.

Нападение произошло на фоне острой фракционной борьбы за контроль над правительством, при этом Дбейба пообещал бороться с попытками своих оппонентов сместить его.

Эксперты говорят, что время нападения "не может быть более значительным", имея в виду запланированную на четверг парламентскую сессию.

После восстания против бывшего диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, поддержанного НАТО, в Ливии не было ни мира, ни стабильности. В 2014 году страна раскололась между враждующими группировками на востоке и западе.

Дбейба, влиятельный бизнесмен из города Мисурата, был назначен главой правительства национального единства (ПНЕ), поддерживаемого ООН, в марте, и ему было поручено привести страну к выборам 24 декабря. Ему была дана роль наблюдателя при условии, что он не будет участвовать в выборах, но в ноябре он объявил себя кандидатом, что другие назвали нечестным шагом.

В итоге выборы были отменены из-за споров между соперничающими фракциями по поводу законов, регулирующих проведение голосования, а парламент, который в основном поддерживал восточные силы во время войны в стране, объявил ПНЕ недействительным.

Позже в четверг депутаты парламента должны выбрать нового временного лидера из двух кандидатов: влиятельного бывшего министра внутренних дел Фатхи Башага, 59 лет, и аутсайдера Халеда аль-Бибасса, 51 год, бывшего чиновника министерства внутренних дел.

В ходе голосования может повториться раскол 2014 года, в результате которого возникли два параллельных правительства.

Ранее на этой неделе Дбейба заявил, что он будет сопротивляться любым попыткам парламента, который находится в восточном городе Тобрук, заменить его правительство, базирующееся в Триполи.

"Я не приму никакой новой переходной фазы или параллельной власти", - сказал он, заявив, что его правительство передаст власть только "избранному правительству".

ООН, западные державы и даже некоторые члены парламента призвали Дбейба остаться на своем посту до выборов. Новая дата голосования еще не утверждена.

Отдельно эксперты отмечают, что очевидное покушение на Дбейба стало "огромной неудачей" для доверия к Ливии в плане обеспечения безопасности своих официальных лиц и иностранных делегатов.

В последние годы высокопоставленные иностранные чиновники тимели возможность приехать в Ливию без каких-либо инцидентов. Теперь же, когда силы безопасности не в состоянии обеспечить безопасность даже собственного премьер-министра, люди могут начать сомневаться в том, что ливийские силовики могут защитить иностранцев.