В Казани имама Габдрахмана Наумова осудили на шесть с половиной лет колонии

Верховный суд Татарстана 8 февраля оставил в силе приговор бывшему имаму и преподавателю Казанского исламского университета Габдрахману Наумову. Об этом сообщает издание "Idel.Реалии" со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева.

Это решение означает, что вынесенный ранее приговор Приволжского районного суда Казани вступает в силу. Напомним, второго ноября 2021 года суд приговорил Наумова к шести с половиной годам колонии. Его признали виновным в организации деятельности организации "Нурджулар" (ч.1 ст.282.2 УК РФ) и ее финансировании (ч.1 ст.282.3 УК РФ). Организация «Нурджулар» в признана в России экстремисткой и запрещена.

По версии ФСБ, Габдрахман Наумов с 2015 года был "руководителем в структуре международного религиозного экстремистского объединения "Нурджулар"и "организовывал деятельность законспирированных групп" этой организации, а также проводил "тайные агитационные собрания". 18 марта 2020 года ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии задержали Наумова. Сообщалось, что обыски прошли "в четырех адресах, используемых лидером группы и его пособниками". Во время следственных действий изъяли "печатную экстремистскую литературу, а также рукописные материалы и электронные носители информации, содержащие сведения об организационной структуре, основных направлениях деятельности и составе группы".

Что касается обвинения в финансировании экстремистской деятельности, то Наумову вменили организацию и финансирование проекта "Яшьләр бистәсе" ("Молодежная слобода"), основанного в ноябре 2015 года. По версии следствия, Наумов, якобы будучи организатором ячейки "Нурджулар" в Татарстане, финансировал "Молодежную слободу" для подготовки преступления экстремистской направленности. Следствие считает, что Наумов, используя других граждан, создал этот проект для увеличения численности последователей "Нурджулар" в республике и финансировал его посредством денежных переводов, а именно выделял деньги на транспорт, питание и проживание.

Сам Наумов на суде вину не признал и отрицал участие в "Нурджулар". По его словам, он "никогда не проповедовал, никогда не исповедовал, никогда не разделял никаких экстремистских, радикальных воззрений", а — напротив — "всегда старался и всегда боролся с проявлением радикализма и экстремизма: посещал всевозможные мероприятия, связанные с повышением квалификации в этой сфере".

Адвокат Руслан Нагиев, защищающий Наумова, сообщил, что намерен подать кассационную жалобу.

Габдрахман (Альберт) Наумов родился в Казани в 1976 году. Обучался в медресе "Мухаммадия", окончил факультет исламского права в университете аль-Ахзар в Каире (Египет). Затем продолжил обучение в Российском исламском институте в Казани. В 2006-2013 годах работал старшим преподавателем кафедры исламских наук. Также был преподавателем Казанского исламского университета.

Наумов работал имам-хатыбом мечети "Булгар" в Казани, руководил группами паломников в Мекку и Медину по программе ДУМ Татарстана. С июля 2019 года был вторым имамом казанского прихода "Аль-Иман".