В Сирию могут быть посланы белорусские военные

Беларусь может направить до 200 военнослужащих в Сирию для прохождения службы вместе с российскими войсками в этой стране, согласно документу российского правительства, опубликованному в понедельник на российском правительственном интернет-портале правовой информации.

В проекте документа, который еще не подписан министерствами иностранных дел и обороны стран, говорится, что белорусские солдаты будут заниматься "гуманитарной помощью" на территории Сирии.

Обеспечивать беларусов в Сирии будет Россия – так же, как и своих солдат в этой стране. Это питание, проживание, бытовые услуги, медицинская помощь, обмундирование, транспорт.

Все необходимое российская сторона обещает беларусам предоставить на безвозмездной основе. Россия планирует обеспечить доставку беларуского контингента и, в случае необходимости, эвакуацию.

Беларусы в Сирии получат от России вооружение и военную технику, также российская сторона берет на себя подготовку солдат. Минск обязуют провести только "необходимые медицинские профилактические мероприятия".

В проекте документа, который еще не подписан министерствами иностранных дел и обороны стран, говорится, что белорусские войска будут заниматься "гуманитарной помощью" на территории Сирии. Что следует понимать как военную поддержку режима Башара Асада. Соглашение не содержит сроков вывода войск.

В последние недели Москва разместила на территории Беларуси тысячи военнослужащих, а также российские системы противовоздушной обороны С-400 и штурмовики Су-25, которые, по мнению аналитиков и западных чиновников, могут быть использованы для возможного вторжения в соседнюю Украину.

Беларусь уже вступила в конфликт со своими европейскими соседями из-за обвинений в том, что в прошлом году она организовала кризис беженцев на границе с Польшей, чтобы оказать давление на ЕС из-за санкций, введенных после подавления внутренних протестов.

Направление белорусских войск в Сирию - не первый случай, когда Москва просит бывшую советскую республику и верного союзника (или вассала, кому как ближе) выполнить «гуманитарную роль» в Сирии.

В 2019 году Армения направила экспертов по медицине, безопасности и разминированию в Алеппо, город с многочисленной армянской диаспорой.

Впрочем, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "фейком" эту информацию и заявил, что "максимум военных врачей можем отправить потом". Но уже далеко не факт, что такие решения будет принимать он, а не Кремль.