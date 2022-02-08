Израильские солдаты убили трех палестинцев в Наблусе



Израильские солдаты во вторник застрелили трех палестинцев в городе Наблус на оккупированном Западном берегу, сообщают палестинские СМИ.

Трое убитых мужчин были опознаны как Ибрагим Набулси, Адхам Мабрук и Мохаммед аль-Дахил.

Они были застрелены, когда ехали в автомобиле с четвертым человеком, который был задержан, по данным палестинского информационного агентства Wafa.

Спецслужбы Израиля заявили, что провели совместную операцию, направленную против палестинских боевиков, которые в последние недели совершали вооружённые нападения на израильские объекты.

На видео, снятом с места инцидента в районе Махфия в Наблусе, виден автомобиль, пробитый десятками пулевых отверстий. По сообщениям именно в нем находились четверо мужчин, когда на них напали израильтяне.