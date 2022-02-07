"Одна нога в Дарфуре, другая в Бенгази": что там у суданских повстанцев?

В неспокойном суданском регионе Дарфур возобновились столкновения. В результате боев армии с вооруженными группами на объектах ЮНАМИД (миротворческой миссии ООН в Дарфуре) погиби и были ранены люди.

Свидетели сообщили информационному агентству Reuters, что слышали сильную стрельбу в субботу по периметру штаб-квартиры бывшей миротворческой миссии Африканского союза и ООН ЮНАМИД в Эль-Фашере, Северный Дарфур, но сообщили, что число жертв неясно.

С 2020 года в Дарфуре наблюдается всплеск насилия и перемещений, который аналитики связывают с борьбой группировок за власть вокруг соглашения, подписанного с некоторыми бывшими повстанческими группами в том году, и прекращением деятельности ЮНАМИД в начале 2021 года.

В среду военные руководители Судана заявили, что группировки, подписавшие соглашение, должны будут покинуть города в Дарфуре после грабежей и нападений, которые заставили Всемирную продовольственную программу ООН временно приостановить свою деятельность в регионе.

Миротворцев ЮНАМИД должны были заменить национальные объединенные силы, которые еще не развернуты. Бывшие объекты ЮНАМИД неоднократно подвергались нападениям и грабежам.

Между тем, в докладе ООН говорится, что повстанческие группы Дарфура продолжают действовать в Ливии и получают прибыль от сделок, заключенных при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Группа экспертов заявила, что такая деятельность означает, что эмбарго на поставки оружия, наложенное на Судан, было нарушено "с передачей оружия и других военных материалов в Дарфур".

"Деятельность наемников в Ливии была основным источником финансирования большинства дарфурских движений" в 2021 году, говорится в докладе.

Несколько источников в повстанческих движениях сообщили экспертам, что они не намерены полностью уходить из Ливии, поскольку получают большую часть финансирования и снабжения, включая продовольствие и топливо, от участия в боевых действиях в этой стране.

Они процитировали слова одного из командиров: "Мы будем стоять одной ногой в Дарфуре и другой ногой в Бенгази", городе на востоке Ливии, который является оплотом самопровозглашенной Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эксперты утверждают, что несмотря на то, что из Ливии должны быть выведены все иностранные войска, по условиям соглашения подписанного Хафтаром с Триполи, "большинство дарфурских групп в Ливии продолжают работать под началом Ливийской национальной армии".

В обмен на свою работу пять основных дарфурских повстанческих движений, подписавших в 2020 году Джубское мирное соглашение, получают выплаты и материально-техническую поддержку.

По словам нескольких неназванных источников в этих движениях, эксперты заявили, что деньги и поддержка были согласованы на встречах между их военными командирами и представителями ОАЭ в Ливии.

"Платежи предоставлялись Объединенными Арабскими Эмиратами и направлялись движениям Ливийской национальной армией, которая получала свою долю", - заявила группа экспертов.

"В последние месяцы, когда в Ливии наступил относительный мир и были объявлены выборы, на подписавшие соглашение дарфурские вооруженные группы оказывается давление с целью заставить их покинуть Ливию", - заявила группа экспертов. "Выплаты дарфурским группам были сокращены".

Напомним, что мирное соглашение в Джубе рассматривалось как прорыв в конфликте в западном регионе Дарфур, который начался, когда местные группы подняли восстание, обвинив в дискриминации суданское правительство, в котором доминировали арабы.

Правительство в Хартуме обвиняли в том, что в ответ оно вооружило местные кочевые арабские племена и направило их против гражданского населения, что оно отрицает.

По словам экспертов, ОАЭ рассматривали Джубское соглашение как основу для успешного переходного периода и рекомендовали дарфурским движениям присоединиться к правительству. При этом, ОАЭ утверждали, что они не финансировали и не вооружали движения, а сосредоточили свои усилия на здравоохранении и образовании, а также на помощи Судану и другим странам региона в контроле своих границ.

На встрече в ноябре, по словам экспертов, ОАЭ ответили на обвинения в возможной финансовой или военной поддержке дарфурских сил в Судане и Ливии, сославшись "на умеренную позицию своей страны и борьбу с экстремизмом и разжиганием ненависти".

Одна из основных повстанческих группировок Дарфура, Освободительное движение/армия Судана, возглавляемая Абдель-Вахидом Нуром, отказалась подписать соглашение в Джубе и отвергла первоначальное военно-гражданское переходное правительство, сформированное после смещения президента Омара аль-Башира в 2019 году.

По словам экспертов, повстанческая группировка также присутствует в Ливии и продолжает использовать доходы от золотого рудника Торройе в своем оплоте в Джебель-Марре и золотого рудника вблизи Данайи в Южном Дарфуре "для укрепления своих позиций".