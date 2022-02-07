Турция ратифицировала Шушинскую декларацию

В конце четверга парламент Турции ратифицировал законопроект об исторической Шушинской декларации, подписанной с Азербайджаном в прошлом году.

В 581-местном турецком парламенте 266 законодателей проголосовали за принятие декларации, в то время как 11 законодателей высказались против.

Декларация, подписанная 15 июня 2021 года, предусматривает повышение отношений между Турцией и Азербайджаном до уровня альянса.

Подчеркивая, что беспочвенные обвинения Армении в адрес Турции и попытки исказить историю наносят ущерб миру и стабильности в регионе, в декларации говорится, что открытие Зангезурского коридора, соединяющего Турцию и Азербайджан, и железной дороги Нахичевань-Карс будет способствовать укреплению отношений.

В декларации особое внимание уделяется сотрудничеству в области обороны и созданию новых транспортных маршрутов.

В церемонии в Шуше приняли участие президент Реджеп Тайип Эрдоган и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев. Сама Шуша была освобождена в ноябре 2020 года от почти 30-летней армянской оккупации.

Декларация подтверждает совместные усилия двух армий перед лицом внешних угроз, а также реструктуризацию и модернизацию их вооруженных сил.

Напомним, что Турция была ключевым сторонником Азербайджана во время 44-дневной карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, которая разразилась 27 сентября 2020 года и закончилась 10 ноября прекращением огня при посредничестве России. Отношения такого рода являются по сути уникальными для стран СНГ, особенно учитывая, что Турция это страна НАТО.