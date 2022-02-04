Две оси на одной неделе

Такое бывает редко, но практически на одной неделе в мире оформились две геополитические оси.

Первая ось - это ось стран, оказывающих не просто словесную, а деятельную поддержку Украине, находящейся под угрозой военного вторжения кремлевских армад. Помимо Польши и стран Балтии, которые заявили о начале поставок оружия ей ранее, на этой неделе Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британцы тоже уже давно оказывают Украине активную поддержку в военной сфере в отличие от Германии и Франции, которые фактически пытаются ее заблокировать. Однако на этот раз речь шла о придании сотрудничеству характера стратегического союза.

Таким образом северная часть этой оси начинается в Лондоне и проходя через Польшу и страны Балтии, упирается в Киев. Однако как стало понятно на этой неделе, там она не заканчивается, так как практически сразу после Джонсона в Киев прилетел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который тоже заключил стратегические партнерские соглашения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего речь идет об организации производства военных беспилотников на территории Украины, а также о создании между двумя странами зоны свободной торговли. Кроме того, с высокой вероятностью Украина войдет в качестве наблюдателя в Организацию Тюркских Государств, о чем украинский президент также попросил турецкого. Таким образом из Киева южная часть этой оси пойдет уже в Анкару.

С другой стороны, сегодня на фоне визита Владимира Путина в Пекин был опубликован пафосный документ под названием "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Документ призван продемонстрировать союз Москвы и Пекина в пику Западу и в первую очередь англосаксам, так как особо в нем выделен их союз в Юго-Восточной Азии AUKUS. При этом отмечается, что "Китайская Сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе". Заметим - не "поддерживает", а именно "относится с пониманием".

По существу можно сказать, что для Украины, которая ставит перед собой цель отстоять независимость от путинской России, оформившийся на этой неделе союз - это несомненный успех. И ЕС, и НАТО, расширение которого так пугает Кремль, это слишком разношерстные организации с серьезными внутренними противоречиями. А вот Великобритания и Турция, а также Польша и страны Балтии - это государства с геополитическим видением и волей, которые могут дать Украине то, что сейчас не могут дать НАТО и ЕС.

Что же касается Кремля, то он от союза с Китаем не получает ничего, в том числе даже признания Крыма, на которое Пекин не идет. Для Путина, который выдвигал амбициозные идеи создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока, пытался восстановить СССР и "историческую Россию", прислониться к Китаю, не добившись ничего из этого, означает признать свое геополитическое банкротство.

В отличие от Украины в ее союзе Россия не получит от Китая ни технологий, ни современного оружия. Зато Китай и дальше будет получать доступ к российским ресурсам, но при этом даже проложить китайский Великий Шелковый Путь через Россию Кремлю не удалось - он прокладывается через Среднюю Азию. То есть, Россия просто превращается в периферийный придаток Китая, представляя это как равноправный союз двух равновеликих сил.

Что же касается отношения к этим союзам мусульман, то тут все понятно. На Западе, конечно, немало проблем, но никто не хочет оказаться в концлагерях для уйгуров, да и вообще в системе китайского тоталитаризма с его социальным кредитом и распознанием лиц на каждом шагу. К тому же, Польша и страны Балтии - это наиболее здоровая часть Запада, а Великобритания одна из наиболее лояльных к Исламу и мусульманам стран. И если они будут взаимодействовать с Турцией, а мостом для всего этого станет Украина, важным элементом политики которой являются крымские татары, то это может стать тем, что имеет преимущества Запада, но избавлено от его главных современных недостатков.