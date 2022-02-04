Казахстан пообещал расследовать факты пыток

Власти Казахстана осуждают случаи «диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами», которые имели место во время январских событий в стране.

Об этом сообщается в опубликованном 3 февраля комментарии министерства иностранных дел Казахстана в ответ на заявление международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

В HRW заявили о фактах безосновательного и чрезмерного применения силы правоохранительными органами, в том числе стрельбы по гражданам в ходе беспорядков в Казахстане, а также о других нарушениях в отношении задержанных.

В МИД республики уверяют, что «любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована». Там отметили, что президент Касым-Жомарт Токаев призвал Генеральную прокуратуру и МВД при проведении следственных мероприятий «обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение».

«Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта «горячая линия». По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами расследуется 98 уголовных дел. Генпрокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью», — подчеркнули в МИД.

Казахстанские дипломаты также добавили, что для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.

Представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий. Также есть договоренность о проведении встречи главы МИД РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом, сообщили в ведомстве.