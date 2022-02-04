Лидер ИГИЛ был убит в Сирии американскими спецназовцами

Лидер группировки "Исламское государство"* взорвал себя во время ночного рейда сил специальных операций США на северо-западе Сирии, заявил вчера президент Джо Байден.

Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши и несколько гражданских лиц были убиты во время предрассветного рейда на дом в Атмехе, в контролируемой повстанцами провинции Идлиб, вблизи от турецкой границы.

"Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию", - сказал Байден в своем заявлении в четверг утром. "Благодаря храбрости наших вооруженных сил мы вывели с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши, лидера ИГИЛ*".

Аль-Курайши, также известный как Хаджи Абдулла, принял командование ИГИЛ после смерти Абу Бакра аль-Багдади во время аналогичного рейда американского спецназа в часе езды от города в октябре 2019 года.

Сирийские "Белые каски", добровольная спасательная организация, действующая в районах, контролируемых повстанцами, заявила в четверг, что ее сотрудники на данный момент извлекли 13 тел, включая шестерых детей и четырех женщин.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, включая жену и двух детей Аль-Курайши.

Высокопоставленные представители администрации, выступавшие перед журналистами на условиях анонимности, постарались преуменьшить ответственность США за гибель гражданских людей. "Все жертвы на месте происшествия были вызваны действиями террористов ИГИЛ внутри резиденции", - сказал один из чиновников.

"Я дал указание министерству обороны принять все возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения", - сказал Байден в своей речи в четверг утром.

Месяцы учений завершились тем, что американские операторы начали рейд после полуночи в четверг после того, как президент Байден дал добро на проведение операции ранее на этой неделе, сообщили официальные лица. Прибыв на место, американские спецназовцы через громкоговоритель неоднократно призывали мужчин, женщин и детей покинуть здание, сказал свидетель.

Вскоре после этого взрыв разрушил большую часть третьего этажа здания, сообщил пресс-секретарь Кирби. По мнению американских чиновников Аль-Курайши взорвал бомбу, убив себя, свою жену и двух детей.

"Когда наши солдаты приблизились, чтобы захватить террориста, в последнем акте отчаянной трусости... он решил взорвать себя", - сказал Байден в своей речи.

"Он не сопротивлялся", - сказал Кирби журналистам.

Пентагон назвал операцию успешной, но признал, что не все пошло по плану.

Первоначальной целью было захватить лидера ИГ живым, сказал на вчераншем мероприятии в Институте Ближнего Востока командующий американских сил на Ближнем Востоке генерал Кеннет "Фрэнк" Маккензи.

После взрыва американские солдаты подверглись обстрелу со второго этажа здания, где забаррикадировались мужчина, которого официальные лица назвали «лейтенантом» Хаджа Абдуллаха, его жена, а также по меньшей мере четверо детей. Представители Пентагона заявили, что двое взрослых открыли огонь по американским военнослужащим, которые открыли ответный огонь.

Пара и один ребенок были позже найдены мертвыми на втором этаже. Четверо других детей, включая младенца, были благополучно выведены из квартиры специальными операторами, сказал командующий. Еще шесть человек - мужчина, женщина и четверо детей - благополучно покинули первый этаж во время рейда, по словам Кирби.

Ближе к концу операции американский вертолет был обстрелян с земли боевиками, предположительно связанными с Хайят Тахрир аш-Шам*, контролирующими этот район. Американские войска снова открыли ответный огонь, убив по меньшей мере двух боевиков, сообщили официальные лица.

После вылета из комплекса американцы были вынуждены остановить один из своих вертолетов из-за механической поломки, которую Кирби назвал "проблемой с трансмиссией". Экипаж посадил вертолет, и спецназовцы сами уничтожили его, чтобы предотвратить извлечение секретного оборудования из обломков.

Американские официальные лица оценивают смерть Хаджи Абдуллы как "значительный удар" по уже подорванным возможностям ИГ, говорит Кирби. Сегодня группировка состоит в основном из подпольных "спящих ячеек" в сельских районах Ирака и Сирии - слабый остаток прото-государства, которое она когда-то контролировала.

Тем не менее, и эксперты и официальные лица США предупреждают, что борьба с группировкой еще далеко не закончена.

"Кого бы ИГ ни назвало [своим лидером] после Хаджи Абдуллы, его наверняка постигнет та же участь", - заявил в эфире CNN Бретт Макгерк, высокопоставленный представитель Белого дома, курирующий ближневосточную политику.

Операция прошла через две недели после того, как боевики ИГИЛ совершили крупный побег из тюрьмы, которая находится под контролем проамериканских СДС.

Байден в четверг заявил, что Хаджи Абдулла стоял за нападением на тюрьму Синаа в Хасаке в прошлом месяце, в результате чего погибли сотни людей.

"Он, безусловно, знал о побеге из тюрьмы в Хасаке на прошлой неделе и, по крайней мере, следил за ситуацией", - заявил Кирби.

Пока неясно, сколько заключенных сбежало, хотя в тюрьме содержалось до 5000 предполагаемых членов ИГИЛ.

МакКензи отметил, что СДС внесли "неоценимый" вклад, который позволил провести рейд, но их боевики не участвовали в операции.

Отвечая на вопрос, почему операция не была начата раньше, Кирби сослался на "тщательную" подготовку, направленную на то, чтобы убедиться, что лидер ИГ действительно находился на месте.

Напомним, что Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши руководил ИГИЛ из подполья чуть более двух лет.

45-летний иракец был важным лидером предшественника ИГИЛ, Исламского государства Ирака - ответвления Аль-Каиды* - вскоре после вторжения США, свергнувшего иракского лидера Саддама Хусейна в 2003 году.

Аль-Курайши родился в 1976 году в Мухаллабии, небольшом городке, населенном в основном туркменским меньшинством Ирака к западу от Мосула. Он был сыном проповедника, который вел пятничные молитвы в мечети близлежащего города.

Будучи студентом исламского факультета университета в Мосуле, он больше специализировался на религиозных наставлениях и исламской юриспруденции, чем на силовой и военной доктрине в ИГИЛ, однако, по словам представителей иракских спецслужб, он приобрел опыт в армии и в составе вооруженных групп.

В какой-то момент в прошлом он служил в армии Саддама Хусейна. Многие бывшие солдаты взялись за оружие против американских войск после того, как представитель Вашингтона в Ираке приказал распустить иракские вооруженные силы и внес в черный список тысячи командиров, связанных с партией "Баас".

Аль-Курайши присоединился к вооруженному восстанию против оккупации Ирака США в 2003-2004 годах, согласно исследованию Фераса Килани, корреспондента Би-би-си, который взял интервью у аль-Курайши и провел расследование о руководстве ИГИЛ после аль-Багдади.

В 2008 году американские войска захватили аль-Курайши в Мосуле и, по словам Килани, содержали его в американской тюрьме под названием "Лагерь Букка".

Лагерь Букка был печально известен тем, что в нем содержались заключенные Аль-Каиды и Исламского государства Ирак, которые во время пребывания в тюрьме установили важные связи друг с другом, включая аль-Багдади. Аль-Курайши был освобожден в 2009 году.

По данным аналитического центра Counter Extremism Project (CEP), в 2014 году аль-Курайши помог аль-Багдади взять под контроль северный город Мосул.

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