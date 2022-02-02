Закат эпохи Назарбаева в Казахстане

Казахстан семимильными прыжками продолжает избавляться от политического присутствия «Лидера нации» и первого президента Нурсултана Назарбаева.

Так парламент принял поправки в конституционные законы, отменяющие пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».Также были одобрены поправки, которыми предусмотрена отмена нормы о необходимости согласования с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым инициатив по внешней и внутренней политике. Соответствующую поправку на прошлой неделе в законопроект внес сенат.

Законопроект был одобрен нижней палатой (Мажилисом) 19 января 2022 года и направлен в верхнюю палату (Сенат), где документ был принят единогласно. За принятие поправки проголосовали единогласно 93 депутата.

Законопроект содержит поправки в конституционные законы о «Первом президенте РК - Елбасы», «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Совете Безопасности РК».

Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись главе государства.

В этот же закон в 2000 году был внесен статус Елбасы, а необходимость согласовывать с Назарбаевым главные направления внутренней и внешней политики была законодательно утверждена в 2010 году.

Напомним, что в апреле 2021 года Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблее народа Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, а руководство Совбезом Токаев принял от Назарбаева во период беспорядков в начале января этого года.

Ранее, 28 января, Токаева избрали председателем правящей партии вместо Назарбаева, который возглавлял политическое объединение с момента его основания в 1999 году. О планах передать председательство в «Нур Отан» Токаеву первый президент говорил ранее, заявив, что тот «обладает всей полнотой власти» и конфликта в политической элите Казахстана нет. Дочь Назарбаева, Дарига, также не вошла в обновленный политсовет партии.

На сегодняшний день от всех прежних регалий у бывшего президента осталось членство в Конституционном совете республики и право выступать в правительстве и парламенте.

В целом можно с уверенностью говорить о закате эпохи Назарбаева в политике Казахстана. В этом смысле январские беспорядки действительно оказались историческими и достигли своей цели.