Два лица Vice: как "независимая" медиакомпания зарабатывает на связях с саудовским режимом

Журналисты издания Vice оказались потрясены новостью о том, что их медиакомпания тайно организовала музыкальный фестиваль в Саудовской Аравии, несмотря на свои обещания не работать с саудовским правительством из-за проблем с правами человека.

Музыкальный фестиваль Azimuth, расходы на который субсидировались одним из подразделений правительства Саудовской Аравии, по оценкам, принес Vice колоссальную прибыль в размере 20 миллионов долларов.

Высокодоходная сделка, о которой во вторник впервые сообщила газета The Guardian, стала неожиданностью для многих сотрудников компании, которая в 2018 году объявила о приостановке всех своих операций в Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашакджи.

"Я очень разочарован тем, что Vice участвует в попытке обелить глобальный имидж Саудовской Аравии и ее ребрендинг, особенно учитывая то, что произошло с известным журналистом Washington Post", - рассказал изданию Middle East Eye один из сотрудников Vice, пожелавший остаться анонимным.

Мероприятие проходило в пустыне вокруг города Аль-Уля в марте 2020 года, как раз в то время, когда пандемия коронавируса начала набирать силу. Оно обещало объединить Восток и Запад с помощью музыки, еды и культуры.

Согласно странице фестиваля в Facebook, " Азимут - это угловое расстояние между опорным направлением на горизонте и линией от наблюдателя до интересующей его точки, которое измеряется в градусах".

Несмотря на участие таких международных артистов, как Tinie Tempah и Jean-Michel Jarre, участие Vice прошло незаметно для общественности, поскольку логотип или название компании не фигурировали ни на одном из маркетинговых материалов фестиваля.

Это не просто "обеление", - сказал один из сотрудников. "Похоже, что Vice делает на этом серьезные деньги, что показывает, как мало они заботятся о том, откуда берутся их деньги".

Фестиваль включал в себя высококлассные гастрономические мероприятия: несколько шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен, прилетели, чтобы готовить для мероприятия.

Подрядчики, которые организовывали фестиваль через креативное маркетинговое агентство Vice, должны были подписать соглашение о неразглашении информации, сообщает Guardian.

Компания Vice начала инвестировать в страны Персидского залива в 2017 году, открыв региональный офис в Дубае, через который она сотрудничала с Министерством культуры Саудовской Аравии. Потепление отношений пошло еще дальше прошлой весной, когда Vice объявила об открытии офиса в Эр-Рияде, где она будет сотрудничать с Saudi Research and Marketing Group, медиа-бизнесом, близким к правительству.

Напомним, что в последние годы Саудовская Аравия пытается создать более открытое общество, проводя спортивные и музыкальные мероприятия с участием крупнейших имен в бизнесе. Она также с большим энтузиазмом приняли различные либеральные законы, такие как предоставление женщинам больших свобод, при этом посадив в тюрьму многих активистов, которые первыми призвали к таким реформам.

Правозащитные группы постоянно указывают на нарушения прав человека и войну в Йемене, где в результате бомбардировок под руководством Саудовской Аравии погибло более 300 000 человек. По мнению правозащитников это достаточные причины для того, чтобы не верить образу Эр-Рияда в качестве свободной и безопасной страны.

В прошлом году Vice уже обвиняли в предвзятости при освещении войны в Йемене. Активисты заявили, что один из ее документальных фильмов о Йемене не смог сбалансированно рассказать о блокаде страны под руководством Саудовской Аравии, и более 2 800 человек подписали петицию, осуждающую этот репортаж.