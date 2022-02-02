Талибы назначили женщин на руководящие посты

Афганские талибы*, сформировавшие новое правительство после прихода к власти в августе прошлого года, объявили о назначении женщин на несколько руководящих постов.

Спикер движения Забихулла Муджахид сообщил в своем Twitter о том, что доктор Малалай Рахим возглавила специализированный роддом в Кабуле, а доктор Ариан — клинику при кабульском медицинском университете.

Издание EFE отмечает, что эти назначения являются беспрецедентным моментом в политике талибов в отношении женщин, с тех пор как они захватили власть 15 августа, ведь до сих пор женщины не занимали руководящие должности.

Лишь в нескольких государственных ведомствах, таких как здравоохранение и образование, в настоящее время работают женщины.

Больницы, подобные той, которую возглавит др. Малалай Рахим, в основном предназначены для женщин и традиционно также возглавлялись женщинами Так что строго говоря для Афганистан здесь ничего нового нет. Но тот факт, что ее назначили талибы попал в мировые новостные ленты, хотя возможно что это вызвано больше карикатурным представлением об отношении талибов к женским правам, чем реальным сдвигом в политике Талибан.

* - запрещены в РФ