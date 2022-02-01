История Шарлотты Беллис: как беременная журналистка из Новой Зеландии нашла убежище в Афганистане

История с новозеландской журналисткой Шарлотта Беллис кажется может занять первое место в рейтинге порванных шаблонов. Во всяком случае мало кто ожидал, что неожиданно именно Афганистан под властью талибов* станет убежищем для женщины, да еще немусульманки.

Беллис это 35-летняя журналистка из Новой Зеландии (из того самого Крайстчерча, где случилось массовое убийство мусульман), которая давно освещает Афганистан. До недавнего времени она работала в Al Jazeera и стала особенно хорошо известна в прошлом году, так как подробно освещала первые дни Талибан у власти. Она была одной из трех женщин, которые присутствовали на первой пресс-конференции талибов. Именно она задала «неудобный» вопрос о будущих правах женщин и девочек.

И вот 28 января Беллис опубликовала письмо в издании New Zeland Herald, где рассказала свою историю.

По ее словам через четыре недели после той самой пресс-конференции она узнала, что беременна. Врачи много лет говорили ей, что она не сможет иметь детей, она погрузилась в карьеру, и вдруг такая новость. Сама Беллис практически прямо связывает такое «чудо» с падением Кабула.

О беременности Беллис узнала в столице Катара, законы которого крайне отрицательно относятся к беременности вне брака. Поэтому она естественно решила покинуть Доху, пока не начались проблемы с властями эмирата. Врач в больнице прямо ей сказала, что Беллис должна либо выйти замуж либо уехать из страны.

Беллис уволилась в ноябре из Al Jazeera, потеряв доход, медицинскую страховку и вид на жительство, и стала ждать, когда же откроются границы Новой Зеландии, чтобы приехать туда самой, и чтобы туда смог приехать ее парень и отец ее ребенка Джим Хьюлбрук, бельгийский фотожурналист, работающий в The New York Times. Напомним, что в Новой Зеландии действуют одни из самых строгих карантинных правил на планете. Даже собственным гражданам попасть из-за границы домой очень тяжело, для этого они должны заранее забронировать себе место в 10-дневной «управляемой изоляции» (MIQ), что по сути является лотереей — тысячи людей со всего мира ломятся в одно и тоже время на сайт миграционной службы, чтобы зарегистрироваться на несколько доступных мест. Абсолютное большинство естественно остается без места и вынуждено ждать снова. Такая система сыграла важную роль в успехах страны в битве с пандемией, но доставляет много головной боли людям застрявшим за границей.

Идеей Беллис было где-то переждать, чтобы потом вернуться в Новую Зеландию, тем более, что должны была открыться границы для граждан в феврале, и для всех иностранцев в апреле. Уже были куплены авиабилеты и найдена акушерка в Крайстчерче, чтобы журналистка могла родить дочь в мае. Какое-то время Беллис и Джим провели в Бельгии, но так как она не была резидентом в ЕС, то не могла жить в стране больше трех месяцев подряд (из шести возможных за год), и к январю прошла уже половина этого времени. Где же ждать?

Так уж вышло, что единственной страной, куда могли надолго приехать и Беллис и Джим, оказался Афганистан. Вот как описывает свой разговор с талибами сама Беллис:

«Я связалась с высокопоставленными контактами Талибана: «Вы знаете, что я встречаюсь с Джимом из «Нью-Йорк Таймс», но мы не женаты, верно?».

«Да, да, мы уважаем вас обоих, и так как вы иностранцы, это ваше личное дело»

«Ну, я беременна и не могу вернуться в Новую Зеландию. Если я приеду в Кабул, у нас возникнут проблемы?» - нервно продолжила я.

Один переводил для другого, и они улыбались.

«Нет, мы» рад за вас, вы можете приехать, и у вас не будет проблем. Просто скажите людям, что вы женаты, и если ситуация обострится, позвоните нам. Не волнуйтесь. Все будет хорошо».

Когда талибы предлагают вам — беременной незамужней женщине — безопасное убежище, вы понимаете, что с миром что-то определенно не в порядке».

Однако тут грянула новая волна омикрона, и февральское открытие границ было отложена, а лотерея приостановлена.

«Мы были опустошены. Другого пути домой не было, кроме как подать заявку на места в аварийной зоне MIQ. Мы читали ужасные истории о беременных женщинах, которых отвергли, видели статистику, согласно которой только 5 процентов новозеландцев получают одобрение, если они не могут оставаться в своем нынешнем месте, и только 14 процентов получают одобрение, если есть риск для их здоровья и жизни. Безопасность...

Мы получили письма от новозеландских акушеров и медицинских экспертов, подтверждающие опасность родов в Афганистане и влияние сильного стресса во время беременности. Мы включили УЗИ, письма в поддержку наших отношений, банковские выписки, наши прививки от Covid, включая бустеры, доказательства моего увольнения и наш маршрут путешествия с тех пор. Вместе с Джимом мы подали 59 документов в MIQ и миграционную службу, включая сопроводительное письмо, написанное нашим юристом, в котором резюмируется наша ситуация.

В понедельник, 24 января, мы проснулись от электронного письма. Нам отказали

Во-первых, потому что даты нашего путешествия отставали более чем на 14 дней, что мы сделали целенаправленно, потому что самолетам трудно вылетать из Кабула, и у нас было бы время подать апелляцию, если нам отказали. А во-вторых, потому что MIQ заявил, что «вы не предоставили никаких доказательств» того, что «вы проходите плановое лечение в Новой Зеландии», что это «критично по времени» и что «вы не можете получить доступ к такому же лечению в вашем текущем местоположении».

(Ответ) заканчивался словами: мы «деактивировали вашу заявку».

Наше нынешнее местонахождение — Афганистан»

«Утром, когда нам отказали, — пишет журналистка, — я рыдала у окна с видом на заснеженные крыши Кабула… В трудную минуту правительство Новой Зеландии заявило, что нам здесь не рады… Я вспомнила, как в августе задавала талибам вопрос о том, что они будут делать для обеспечения прав женщин и девочек. Жестокая ирония в том, что сейчас тот же самый вопрос я вынуждена задавать собственному правительству».

Беллис конечно же не хочет рожать в Афганистане, так как хорошо знает о состоянии медицины в стране, где как ожидается, 50 000 женщин умрут при родах к 2025 году (по данным ООН).

Письмо Беллис вызвало эффект разорвавшейся бомбы, особенно в Новой Зеландии Сам факт, что беременная женщина (немусульманка) не может вернуться домой — в страну во главе с любимицей либералов Джасиндой Ардерн — из-за тоталитарных ограничивающих правил сам по себе вызывает шок.

С тех пор, как письмо Беллис было опубликовано, власти Новой Зеландии призвали скорректировать критерии выделения чрезвычайного карантина, чтобы специально обслуживать беременных женщин.

И хотя по словам властей система «исключительно хорошо послужила Новой Зеландии, спасла жизни и госпитализации и предохранила нашу систему здравоохранения от перегрузки», они предложили Беллис снова подать заявление на получение места в изоляции в рамках отдельной чрезвычайной категории. Сегодня уже стало известно, что премьер-министр Джасинда Ардерн разрешила Беллис въехать в страну.

Но это одна сторона. Тот факт, что она вынуждена была обратиться к «женоненавистническим» исламским фундаменталистам за помощью, а те ее легко дали, вызывает не только шок, но и ненависть к самой Беллис. Она и раньше вызывала лютую ярость, когда перемещалась по Кабулу с платком на голове и брала интервью у лидеров талибов. Как же так, ведь женщинам вообще нельзя даже дышать в Афганистане, а она прогибается под правила талибов и дает им слово. Соцсети полны сейчас гневных постов различных антиталибских оппозиционеров и активистов, которые делают акцент на том, что Беллис «привилегированная» белая женщина, и все делает, чтобы обелить талибов в то время как местные феминистки и активистки пропадают без вести. Бежавшие афганские журналистки и активистки строчат ей ответные письма, чтобы она не смела сравнивать Афганистан с Новой Зеландией, свою отчаянную ситуацию с их собственной.

В целом история показательная, и может служить пищей для размышления на многие темы. О том, как легко идеальное либеральное общество может превратиться в забюрократизированный «дисциплинарный санаторий» (когда беременность привитой гражданки страны, находящейся за рубежом, еще не является основанием для того, чтобы претендовать на процедуру «экстренного возвращения»), и о том, какими гибкими и по настоящему...даже не либеральными, а либертарианскими могут быть ультраконсерваторы и фундаменталисты. Кстати, это заметно в сравнении талибов не только с Новой Зеландией, но и с мусульманским Катаром.

Мы не беремся судить о логике талибов в данном случае, но вполне возможно, что для них отношения Беллис и ее гражданского мужа Джима это лишь другая форма немусульманского брака. В конце концов, какая им разница, венчались ли те в церкви или расписались в ЗАГСе? Если общество немусульманского Запада широко принимает такой вид сожительства как нечто нормальное, то зачем мусульманам требовать от таких пар подтверждения отношений на бумаге?

В общем потенциально это безусловно выигрышная история для талибов. От правильной подачи таких историй их эмират может очень сильно выиграть.

* - запрещены в РФ