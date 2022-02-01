Израиль - страна апартеида: Amnesty International

Израиль совершает "преступление апартеида против палестинцев" и должен быть привлечен к ответственности за отношение к ним как к "неполноценной расовой группе", говорится в новом докладе Amnesty International. Схожую оценку ранее уже дали другие правозащитные группы.

Опубликованный во вторник 280-страничный доклад ведущей правозащитной группы подробно описывает, как израильские власти применяют систему угнетения в отношении палестинцев.

В докладе приводится целый ряд израильских злоупотреблений, включая масштабные захваты палестинских земель и имущества, незаконные убийства, насильственное перемещение, резкое ограничение передвижения, административные задержания и лишение палестинцев гражданства и подданства.

В докладе говорится, что все это является компонентами системы, которая по международному праву приравнивается к апартеиду.

"Эта система поддерживается нарушениями, которые, по мнению Amnesty International, представляют собой апартеид как преступление против человечности", - говорится в заявлении группы.

С момента своего создания в 1948 году Израиль проводит политику создания и поддержания "еврейского демографического большинства", говорится в докладе. Израиль также осуществляет полный контроль над землей и ресурсами в интересах израильтян-евреев, в том числе в незаконных поселениях.

После войны 1967 года, в ходе которой израильские войска оккупировали всю историческую Палестину, Израиль "распространил эту политику" на оккупированный Западный берег, а также на сектор Газа, который с 2007 года находится под жесточайшей осадой.

Сегодня все территории, контролируемые Израилем, продолжают управляться с "целью извлечения выгоды для израильтян-евреев в ущерб палестинцам, а палестинские беженцы по-прежнему исключены", заявила базирующаяся в Лондоне группа.

"Наш доклад раскрывает истинные масштабы израильского режима апартеида. Независимо от того, живут ли они в Газе, Восточном Иерусалиме и остальной части Западного берега или в самом Израиле, к палестинцам относятся как к неполноценной расовой группе и систематически лишают их прав", - заявила Агнес Калламар, генеральный секретарь Amnesty.

Выступая на пресс-конференции в оккупированном Восточном Иерусалиме, Калламар призвала международное сообщество принять "решительные меры против преступления против человечности, совершаемого для поддержания системы апартеида".

"Наши выводы могут шокировать и обеспокоить - и так и должно быть", - продолжила она.

"Некоторые в правительстве Израиля могут попытаться отвлечься от них, ложно обвинив Amnesty в попытке дестабилизировать Израиль, или в антисемитизме, или в несправедливом выделении Израиля. Но я хочу сказать, что эти необоснованные нападки, наглая ложь... не заставят замолчать послание организации, насчитывающей 10 миллионов членов по всему миру".

Amnesty призвала Совет Безопасности ООН ввести всеобъемлющее эмбарго на поставки оружия в Израиль, а также "целевые санкции, такие как замораживание активов, против израильских чиновников, наиболее причастных к преступлению апартеида".

В прошлом Израиль решительно отвергал определение "апартеида".

Но отчет Amnesty следует за аналогичным выводом, сделанным американской организацией Human Rights Watch, которая в апреле прошлого года опубликовала отчет, подтверждающий, что Израиль совершает "преступления против человечности - апартеид и преследование" в отношении палестинцев.

Аналогичным образом, израильская правозащитная группа B'Tselem опубликовала в январе 2021 года исследование, согласно которому палестинцы, разделенные на четыре уровня неполноценного обращения, лишены права на самоопределение.

Это не говоря уже о том, что палестинские правозащитные организации всегда использовали термин "апартеид" для описания израильской системы на оккупированных территориях.

"Международный ответ на апартеид больше не должен ограничиваться пустыми осуждениями и двусмысленными заявлениями", - сказала Калламар.

"Израиль должен демонтировать систему апартеида и начать относиться к палестинцам как к людям с равными правами и достоинством".