За яхту Абрамовича и новый Гулаг: все, что нужно знать о политике Кремля

Среди наших читателей есть незначительное количество людей, которые понимая всю мерзость нынешнего российского режима, готовы поддерживать его внешнеполитические авантюры с "патриотических" позиций. "Те еще хуже", - говорят они про Запад, думая, что "эти" стоят на пути разграбления России и установления в ней колониального правления.

Будь это так и желай российская власть остановить вывоз из России капиталов на Запад, они бы только порадовались заявлению британских властей о готовности конфисковать имущество российских олигархов в случае начала войны в Украине. "Добро пожаловать на Родину! Не надо больше инвестировать деньги во враждебные страны", - такой была бы их реакция на эти заявления.

Но мы видим прямо противоположное. Так, говорящая голова Кремля Дмитрий Песков сегодня назвал эти заявления британских властей тревожными и пообещал, что в случае подобных действий против российских бизнесменов Кремль примет ответные меры.

Вот и все, что нужно знать об их "патриотизме". А стоит ли этому удивляться, если у самого Пескова семья живет во Франции - стране-члене того самого НАТО, которому Кремль ставит идиотские невыполнимые ультиматумы? И как в принципе может быть иначе, если львинная доля российского капитала в Лондоне принадлежит не реальным бизнесменам, а семьям российских чиновников и олигархам, связанным с властью?

То есть, расчет, видимо, был на то, что кровью в окопах будут обливаться простые российские и украинские парни в то время как роднули и свояки правителей будут наслаждаться прелестями "загнивающего Запада". А тут им говорят, что так не пойдет - ну разве это не тревожный сигнал?

Меж тем, беспокоясь за сохранность своих семей и капиталов на Западе, внутри страны режим продолжает избирательно возрождать практики сталинизма. Так, намедни Владимир Путин поддержал предложение главы Минюста Константина Чуйченко послать на принудительные работы 180 тысяч человек.

"На сегодняшний день у нас создано 15 тысяч мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тысяч мест. Всего планируется отправить 180 тыс человек", - предложил Чуйченко, на что Путин ответил: "Давайте так и сделаем".

Если за два года предлагается сделать рывок с 15 тысяч принудительно работающих до 180 тысяч, то есть, больше чем в десять раз, то в следующую путинскую пятилетку по логике вещей принудительно работать могут заставить уже свыше миллиона человек. Вы скажете, что это фантастика? А все ли из происходящего сейчас вам бы не показалось фантастикой пять лет назад? А десять? А пятнадцать?

В репрессивном и воинственном отношении путинская Россия стремительно двигается по сталинскому пути. Но только в этом. Все-таки, при всем человеконенавистничестве и сатанизме их политики коммунисты при Сталине, подвергая народ репрессиям и толкая его на войну, не держали свои семьи и капиталы на Западе. Это уже просто запущенная форма цинизма и шизофрении, а никакой не патриотизм.