Узбекский блогер Фозилходжа Арифходжаев осужден на семь с половиной лет колонии

В Узбекистане блогера Фозилходжу Арифходжаева осудили на 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор был зачитан 26 января в суде по уголовным делам Алмазарского района Ташкента, сообщает "Фергана".

Блогер признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 244-1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет») Уголовного кодекса Узбекистана.

Арифходжаева арестовали 28 июня прошлого года после словесной перепалки с провластным блогером Аброром Абдуазимовым (в Сети больше известен как Аброр Мухтор Али). 26 июня Арифходжаев отправился в мечеть «Тухтабой» в Алмазарском районе Ташкента, где Абдуазимов читал проповедь, и назвал его «двуличным». 28 июня Фозилходжу Арифходжаева вызвали в органы внутренних дел, обвинили в мелком хулиганстве, забрали мобильный телефон и задержали. В тот же день суд назначил ему административный арест в 15 суток.

13 июля, когда Арифходжаева должны были освободить из-под административного ареста, его адвоката Сергея Майорова вызвали в органы внутренних дел и сообщили, что в отношении блогера возбуждено уголовное дело за «распространение в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или Интернете материалов, представляющих угрозу общественному порядку или безопасности». Все дело в том, что в телефоне Арифходжаева обнаружили пост в Facebook, в котором он рассуждал, насколько уместно мусульманам поздравлять представителей других религий с их религиозными праздниками.

Государственный эксперт, анализировавший пост, пришел к выводу, что его содержание могло «спровоцировать панику в обществе» и может быть приравнено к «религиозному фундаментализму».

По словам адвоката Майорова, в следственном изоляторе к его подзащитному применялись физические и психологические пытки. Родственники Арифходжаева сообщили о значительном ухудшении его самочувствия, он неоднократно терял сознание. Международная организация по защите свободы вероисповедания «Форум-18» также сообщила, что во время отбывания административного ареста надзиратели жестоко обращались с Арифходжаевым.

За блогера вступилась международная правозащитная организация Human Rights Watch, призвав власти Узбекистана немедленно освободить Арифходжаева из-под стражи. «Выражение своего мнения в Facebook по поводу религии может вызывать споры, но это определенно не является преступлением. Кроме того, речь [в данном случае] идет о защите прав человека в соответствии с международными нормами», — заявили в HRW.