Катар, Турция и талибы договорились об управления аэропортом Кабула

Катар, Турция и новое правительство Афганистана, возглавляемое талибами*, в четверг согласовали "ряд ключевых вопросов" по управлению международным аэропортом Кабула имени Хамида Карзая.

"Делегации Государства Катар, Турецкой Республики и временного правительства Афганистана завершили в четверг в Дохе трехстороннюю встречу по вопросам управления и эксплуатации международного аэропорта Кабула", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

"Они согласовали несколько ключевых вопросов по управлению и эксплуатации аэропорта", - добавили в министерстве.

Министерство сообщило, что встреча в Дохе стала продолжением предыдущих переговоров, последний раунд которых состоялся в Кабуле на прошлой неделе.

Заключительный раунд переговоров состоится на следующей неделе, добавили в министерстве.

После того, как талибы вернули контроль над страной, Турция предложила техническую помощь и помощь в обеспечении безопасности для ввода в эксплуатацию аэропорта Кабула. Сохранение аэропорта открытым после передачи контроля имеет жизненно важное значение для поддержания связи Афганистана с миром и бесперебойной поставки помощи для распределения.

Доха и Анкара заняли прагматичный подход к недавним событиям в Афганистане. Так, подчеркнув, что в стране появились новые реалии, Анкара заявила, что будет двигаться вперед соответствующим образом, поддерживая связь со всеми соответствующими лидерами.

Член НАТО Турция сохранила свое посольство в Афганистане после того, как западные страны покинули страну после захвата власти талибами, и призвала эти страны активизировать взаимодействие. В то же время она заявила, что будет сотрудничать с талибами только в том случае, если они сформируют более «инклюзивную» администрацию.

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