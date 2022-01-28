Азербайджан: нет никаких переговоров с Турцией о своп-соглашении

В пятницу Азербайджан заявил, что не ведет переговоров с Турцией о валютном свопе на 1 млрд. евро ($1,14 млрд.), спустя неделю после того, как Анкара заявила, что две страны близки к достижению соглашения, сообщает Middle East Eye.

"Центральные банки Азербайджана и Турции не ведут никаких переговоров по этому вопросу", - сказал Эльман Рустамов, председатель правления Центрального банка Азербайджана, на пресс-конференции.

"Мы ведем переговоры с Турцией о создании механизма расчетов в национальной валюте, и мы пытаемся устранить некоторые технические проблемы".

На прошлой неделе ряд СМИ со ссылкой на турецких чиновников сообщили, что Турция близка к подписанию сделки о валютном свопе с Азербайджаном на 1 млрд. евро в ближайшие недели.

Однако на той же неделе неназванные источники в интервью Bloomberg HT сообщили, что вместо своп-сделки Азербайджан откроет депозитный счет на 1 млрд. евро в Центральном банке Турции.

В прошлом месяце агентство Reuters также сообщило, что Турция близка к подписанию сделки о валютном свопе с Баку.

Напомним, что Турция остро нуждается в финансовой поддержке на фоне рекордного обесценивания лиры по отношению к доллару США, в основном из-за войны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с процентными ставками.

Без учета свопов и обязательств, чистые международные резервы Центрального банка Турции в прошлом месяце упали до минус $56 млрд, что является самым низким показателем с 2002 года, после ряда продаж валюты банком для стабилизации курса лиры.