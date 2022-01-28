Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистан: есть погибшие и раненые

На спорной границе Кыргызстана и Таджикистана снова возобновилась стрельба. В результате ночной перестрелки погибли двое мирных жителей с таджикской стороны.

В результате последней боестолкновения «с таджикской стороны пострадали 10 человек, из них шестеро военнослужащих и четверо мирных жителей», — говорится в сообщении комитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным властей приграничного таджикского города Исфара, житель села Ходжаи Аъло, 1986 года рождения, был убит в собственном доме в результате попадания снаряда. Также погиб водитель скорой помощи, 1964 года рождения.

Частное таджикское информационное агентство «Азия-Плюс» сообщило, что 17 таджиков получили ранения.

Министерство здравоохранения Кыргызстана сообщило в пятницу, что по меньшей мере 11 граждан Кыргызстана лечатся от травм средней тяжести.

Перестрелка началась вечером 27 января после того, как граждане Таджикистана перекрыли участок дороги Баткен — Исфана в местности Торт-Кочо, сообщили в пресс-центре киргизской погранслужбы. Ситуацию удалось урегулировать, но затем таджикская сторона открыла огонь из минометов и гранатометов по военнослужащим Киргизии на другом участке границы — в местности Чыр-Добо, заявили в ведомстве, назвав случившееся провокацией.

Около 1500 кыргызстанцев были эвакуированы из сел вблизи места конфликта на стыке Согдийской области и Баткенской области на юго-западе Кыргызстана, сообщили в МЧС.

Комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил в пятницу, что достиг соглашения о «полном прекращении огня» с Таджикистаном во время встречи на границе между губернаторами областей и представителями пограничной службы.

Соседи также договорились о выводе войск, координации патрулирования границы и обеспечении движения транспорта по стратегической дороге, которая проходит между двумя странами.

Таджикистан подтвердил соглашение через несколько часов.

«В настоящее время ситуация на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана стабильная, причины и факторы пограничного конфликта изучаются совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон», — говорится в сообщении комитета национальной безопасности Таджикистана. .

Насилие, вспыхнувшее в четверг вечером, стало самой кровавой эскалацией между странами после столкновений, в результате которых погибли десятки людей в прошлом году.

Кыргызская и таджикская приграничные общины регулярно сталкиваются из-за земельных и водных ресурсов, часто с участием пограничников.

Район, окружающий таджикский Ворух, анклав, окруженный кыргызской территорией, является ключевой горячей точкой.

Почти половина 970-километровой границы оспаривается, и прогресс в делимитации в последние годы был ледяным.

Граница между двумя странами, обе из которых имеют российские военные базы и тесно связаны с Москвой, плохо демаркирована.

По меньшей мере 49 человек были убиты в ходе боевых действий между двумя странами в апреле прошлого года, которые обострились в результате аналогичного столкновения на границе и вызвали опасения по поводу более широкого конфликта.

Ну и напомним, что обе страны являются членами ОДКБ, этой новой реинкарнации Организации Варшавского договора. Что как видно ничуть не мешает им регулярно сталкиваться друг с другом.