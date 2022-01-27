Казахстан: в беспорядках обвиняют местных таблигов

В Казахстане продолжают искать пресловутых «террористов», которые якобы организовали беспорядки в начале января. Так, стало известно, что по уголовным делам проходят сторонники общины «Йакын инкар». Об этом сообщается в документальном фильме «Трагический январь. Как это было», который показал государственный телеканал «Хабар» вечером 26 января.

«В числе задержанных ряд сторонников радикальной ячейки «Йакын инкар». У них изъяты оружие, гранаты, патроны, религиозные брошюры и литература», — говорится в титрах фильма.

Картина построена на кадрах документальной хроники, показывающих, как развивались события в первой декаде января. По преступлениям, совершенным во время беспорядков в Казахстане, расследуются 2044 уголовных дела, в том числе 45 — по актам терроризма, 35 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам.

Генеральная прокуратура Казахстана вынесла запрет на деятельность «Йакын Инкар» в стране еще в 2018 году. Организация является крылом запрещенной в Казахстане международной организации «Таблиги Джамаат»*.

Тогда власти Казахстана сообщали, что целью "Йакын Инкар" является создание «халифата" в отдельно взятой стране, в том числе на территории Казахстана, что предполагает насильственное изменение конституционного строя, нарушение суверенитета. Приверженцы этой организации категорически отрицают право на существование иных религий, предрекая неизбежное столкновение с ними, что подпадает под понятие религиозного экстремизма.»

Это решение властей по запрету поддержали и официальные религиозные деятели и так называемые эксперты. Например, директор Института геополитических исследований Асылбек Избаиров рассказывал в СМИ, что проповедники "Йакын Инкар" искажают каноны ислама, дают слабые знания, в результате чего верующие попадают в ряды террористов. Также они требуют от последователей сорокадневные и годовые миссионерские туры, и это часто приводит к разрыву родственных связей и разводам среди мусульман, говорит Избаиров.

Между тем, за перечислением всей «экстремистской деятельности» общины очевидно, что вся она укладывается в консервативный и крайне аскетический образ жизни — отказ от светского современного образования, телефонов и телевизоров, женщины носят никабы, мужчины уходят в проповеднические туры и так далее - но без каких-либо случаев насилия.

На это обстоятельство указывали еще в Кыргызстане, где группу запретили в 2017 году. Более того, киргизские журналисты поговорили с членом общины, пожелавшим остаться анонимным, который опроверг многое из того, что им приписывалось.

"Телевизоры и телефоны у нас есть. То, что мы спим и едим на полу - тоже неправда, это на нас наговаривают. Мы живем так же как все", - сказал он. По его словам, некоторые члены общины даже имеют машины. Консервативны представители "Йакын инкар" только в вопросах одежды.

Религиовед из Кыргызстана Индира Асланова также указывала на проблему в 2018 году. По ее словам «Йакын инкар» не нужно было запрещать именно с использованной судом формулировкой. Насильственных действий со стороны приверженцев течения не было, поэтому говорить о подрыве конституционного строя, призывах к насилию и так далее с их стороны довольно сложно. Характеризуя стратегию пацифистско-нетрадиционных течений ислама, Асланова утверждает, что «история религии дает очень много примеров таких аскетических движений, которые отказываются от форм и норм мирской жизни и уходят вглубь себя». По ее мнению, «работать с «Йакын инкар» надо было немного в другом ключе, больше на уровне вовлечения в культурную и общественную жизнь, проведения теологических бесед. Но признание их в качестве экстремистов автоматически криминализировало принадлежность к организации».

Отдельные богословы Кыргызстана тоже считали последователей «Йакын инкар» безвредными и неопасными для общества людьми, имеющими свое особенное мировоззрение отвергающих современные условия жизни. Так, заведующий отделом «Даваат» ДУМК Билал Сайпиев утверждал, что были случаи, когда последователи движения не соблюдали законов и предписаний, но признание организации экстремистской было излишним. По его мнению, «книги, которые они читают, речи, которые произносят, не противоречат Конституции. В пропагандируемых ими вещах или в их поступках нет ничего такого, что призывало бы к экстремистской и террористической деятельности или толкало бы на это».

После запрета в 2018 году число приверженцев общины в Казахстане стало неизменно снижаться, а в СМИ появлялись материалы то об одном то о другом члене «Йакын инкар», отказавшемся от своих взглядов. Оставшиеся члены общины были под надзором силовиков. Но теперь видимо именно их решено сделать «козлами отпущения» и наказать за январское восстание. А что делать, когда других «террористов» нет?

* - запрещены в РФ