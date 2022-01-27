Химическое оружие, вероятно, использовалось в Сирии - ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе заявила, что есть достаточные основания полагать, что при бомбардировке сирийского города в 2015 году было использовано химическое оружие.

Комиссия по расследованию установила факт использования "коррозийных веществ", объявило в среду агентство по контролю за химическим оружием.

Эксперты, однако, не стали комментировать, кто несет ответственность за использование запрещенных веществ.

Согласно докладу, город Мареа на севере Алеппо подвергся бомбардировке 1 сентября 2015 года как обычными боеприпасами, так и снарядами, начиненными химикатами. По данным ОЗХО, в некоторых из пострадавших мест было обнаружено черное вещество, а в других - желтый порошок.

У людей, подвергшихся воздействию этих веществ, через несколько часов на коже появлялись волдыри. Считается, что было использовано "коррозионное вещество", которое запрещено конвенцией о химическом оружии.

В 2013 году ОЗХО было дано задание расследовать утверждения о возможных атаках с применением химического оружия в Сирии. Эксперты опросили свидетелей, изучили улики и проанализировали образцы почвы и биомедицинских препаратов.

Ранее они установили, что в других инцидентах в качестве оружия использовались хлорный газ, иприт и зарин.

Другая комиссия ОЗХО по расследованию возложила возможную ответственность на силы сирийского режима в двух случаях. Дамаск, однако, отверг эти обвинения.

Более того, режим Асада и его союзник Москва обвинили западные державы в использовании ОЗХО для "политизированной" кампании против них.

В 2013 году Дамаск согласился присоединиться к ОЗХО и отказаться от всего химического оружия после атаки с применением зарина, в результате которой погибли 1400 человек в пригороде Дамаска Гуте.

Но расследование ОЗХО в апреле 2020 года показало, что ВВС асадитского режима несут ответственность за бомбардировки зарином и хлором деревни Латамнех в 2017 году.

После этого Дамаск не выполнил 90-дневный срок, установленный руководящим органом ОЗХО, чтобы задекларировать оружие, использованное в этих атаках, и раскрыть свои оставшиеся запасы.