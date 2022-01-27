"Меня уволили из-за моей веры": исламофобский скандал в правительстве Британии

Мусульманка, член британского парламента от консерваторов, утверждает, что она была уволена с должности министра, потому что ее мусульманская вера "доставляла неудобства коллегам".

Нусрат Гани, 49 лет, была уволена с поста министра транспорта в ходе мини-перестановок в феврале 2020 года.

В интервью газете Sunday Times Гани заявила, что на встрече на Даунинг-стрит ей сказали, что ее "мусульманство" было поднято как вопрос" и что ее "статус мусульманки-министра заставлял коллег чувствовать себя неловко".

"Это было похоже на удар кулаком в живот", - сказала она. "Я чувствовала себя униженной и бессильной".

Гани, заместитель председателя Комитета 1922, объединяющего сторонников тори (консерваторов), заявила, что молчала после того, как ее предупредили, что если она продолжит поднимать этот вопрос, то будет "подвергнута остракизму со стороны коллег", а ее "карьера и репутация будут разрушены".

Правительство попыталось замять эту историю, заявив что «после того, как ему стало известно об этих чрезвычайно серьезных заявлениях, премьер-министр встретился с Нусрат Гани, чтобы обсудить их».

"Затем он направил ей письмо, в котором выразил свою серьезную озабоченность и предложил ей начать официальный процесс рассмотрения жалобы. Впоследствии она этого не сделала. Консервативная партия не терпит предрассудков и дискриминации любого рода".

Однако, в связи с возможным обострением кризиса на Даунинг-стрит, Гани заявила, что премьер-министр Борис Джонсон сказал ей, что он "не может вмешиваться".

"Он написал мне, что не может вмешиваться, и предложил мне использовать внутренний процесс рассмотрения жалоб Консервативной партии", - сказал Гани в своем заявлении. "Это, как я уже указывала, явно не подходит для того, что произошло по делам правительства".

Она добавила: "В своем вчерашнем заявлении я была осторожна, не называя никаких имен и не обвиняя премьер-министра. Все, чего я хотела, это чтобы его правительство отнеслось к этому серьезно, провело надлежащее расследование и позаботилось о том, чтобы никто из коллег не пережил подобного".

Заявления Гани также возобновляют обвинения в том, что Консервативная партия является институционально исламофобской.

Гани, которая является членом парламента от консерваторов в Уилдене в Восточном Сассексе, была первой женщиной-мусульманкой, избранной членом парламента от тори в 2015 году.

"Когда премьер-министр сказал мне, что хочет, чтобы я покинула свой пост в правительстве в феврале 2020 года, я была удивлена, но понимала, что это факт политики", - сказала Гани.

Заявления Гани только усиливают давление на Бориса Джонсона и его правительство в связи с обвинениями в провидении вечеринок на Даунинг-стрит в то время, когда страна находилась под строгим запретом в связи с пандемией Ковид-19.

Отметим, что "дискомфорт коллег" в связи с мусульманской верой Гани особенно удивителен, потому что она даже не носит хиджаб. Видимо в ее случае это действительно больше вопрос расизма. Но как понять тогда, что в том же правительстве консерваторов остается например Саджид Джавид (нынешний министр здравоохранения, бывший канцлер и министр внутренних дел), тоже выходец из пакистанской мусульманской семьи? А очень просто, Джавиду приходится постоянно доказывать, что он агностик и секулярист, нетерпимо настроенный к любым проявлениям т.н. "политического ислама".