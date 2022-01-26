Азербайджан: управление мусульман Кавказа больше не будет назначать имамов и мулл

В Азербайджане теперь государственная структура будет назначать религиозных деятелей, руководящих местами поклонения и святынями исламской религии, а не Управление мусульман Кавказа (азербайджанский аналог ДУМ).

Как сообщает Report, это нашло отражение в предлагаемом проекте изменений в статью 8 Закона "О свободе вероисповедания".

Согласно поправке, полномочия по назначению религиозных деятелей, возглавляющих места поклонения и святыни исламской религии, передаются органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти. При этом соответствующая структура просто уведомит об этом Управление мусульман Кавказа.

Действующий на сегодня вариант закона гласит: "Религиозные деятели, возглавляющие места поклонения и святыни исламской религии, назначаются Управлением мусульман Кавказа с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти и проходят аттестацию каждые пять лет".

Напомним, что еще в 2018 году были расширены полномочия Государственного комитета по работе с религиозными организациями. Тогда это было зафиксировано указом президента Ильхама Алиева об изменениях в положении о Государственном комитете по работе с религиозными организациями от 15 февраля текущего года. На практике это означало, что разрешения лицам, получившим религиозное образование за рубежом, на руководство мусульманскими ритуалами и обрядами будет выдавать Госкомитет на основании обращения Управления мусульман Кавказа.

В целом очевидно, что Азербайджан стремится покончить с иранским влиянием на свое религиозное пространство. Очень хочется надеяться, что вместо этого в мечети постепенно начнут назначаться суннитские имамы или хотя бы такие шиитские, которые не придерживаются откровенно еретических и антисуннитских установок, а отличаются от суннитов только религиозной практикой и подчеркиванием любви к Дому Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.