Катар вместо России: американцы хотят, чтобы катарский газ в Европе заменил российский

Эмир Катара проведет 31 января переговоры с президентом США Джо Байденом по ряду вопросов, включая глобальную энергетическую безопасность, по сообщению Белого дома, на фоне опасений по поводу поставок газа в Европу.

Запланированный визит шейха Тамима бин Хамада аль-Тани в Белый дом, первый с момента вступления Байдена в должность в прошлом году, состоится в тот момент, когда Вашингтон обсуждает с государствами-производителями энергоресурсов и компаниями возможное перенаправление поставок в Европу в случае вторжения России в Украину.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Катара, ведущего производителя СПГ, в телефонном разговоре, сообщил агентству Рейтер источник, знакомый с вопросом.

Встреча эмира с Байденом даст лидерам возможность обсудить "обеспечение стабильности мировых поставок энергоносителей", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Другие вопросы будут включать "содействие безопасности и процветанию в Персидском заливе и в регионе Ближнего Востока в целом" и "поддержку народа Афганистана".

Напомним, что в данный момент существует значительная возможность того, что Россия, которая разместила более 100 000 солдат на границе с Украиной, может вторгнуться в соседнюю страну. США и Европа обещают санкции в ответ на вторжение, а это значит, что Кремль прекратит поставки российского газа в Европу. Страны-члены ЕС получают около 40% поставок природного газа из России, и большая его часть проходит через Украину. Любые перебои с поставками российского газа в Европу усугубят энергетический кризис, вызванный нехваткой топлива.

И все же, ЕС сможет найти альтернативные поставки газа в "довольно небольших объемах из множества источников", чтобы компенсировать прекращение поставок из России, по словам высокопоставленного сотрудника администрации Байдена, который на условиях анонимности рассказал Associated Press о внутренних обсуждениях.

Переговоры Госдепартамента с энергетическими компаниями возглавил старший советник по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, сообщил агентству Reuters высокопоставленный чиновник Госдепартамента США на условиях анонимности.

«Соединенные Штаты пообещали прикрыть Европу, если возникнет нехватка энергии из-за конфликта или санкций», — сказал агентству другой источник.

«Амос собирается посетить крупные компании-производители СПГ и такие страны, как Катар, чтобы узнать, могут ли они помочь Соединенным Штатам», — добавил он, имея в виду Хохштейна.

Катар является одним из крупнейших производителей СПГ, при этом большая часть топлива продается в страны Восточной Азии. Проблемой может стать тот факт, что катарские поставки уже связаны контрактами, которые не так то просто разорвать.

Визит шейха Тамима направлен на развитие отношений с Вашингтоном, которые укрепились после того, как в Дохе прошли переговоры, которые привели к заключению соглашения о выводе войск США из Афганистана в 2020 году.