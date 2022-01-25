Центральноазиатский блэкаут: три страны остались без электричества

Сразу три страны Центральной Азии сегодня остались без электричества. Причем если в случае с Казахстаном и Узбекистаном говорят о масштабных перебоях с подачей электроэнергии, то на всей территории Кыргызстана электричество полностью отключилось.

Министерство энергетики Киргизии пообещало возобновить подачу электроэнергии в течение 30 минут, заявив, что сбой произошел «по всему энергокольцу в Центральной Азии». Его причины министерство не уточнило.

Из-за отключения электричества жители Бишкека остались без холодной воды, регулирование дорожного движения в городе ведется в ручном режиме. По данным РИА Новости, на киргизском горнолыжном курорте Чункурчак туристы застряли на канатной дороге.

Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны — Ташкент. В городе остановились поезда метро, не работают светофоры, а мобильная связь появляется с перебоями. Аэропорты страны прекратили работу. Крупное отключение произошло в 11:00 (09:00 по Москве), говорится в сообщении министерства энергетики страны. Проводятся работы по устранению неисправности.

Сообщается об отключениях в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана, а также в самом Алматы. В администрации города объяснили, что «отключение произошло по линии KEGOC („Казахстанская компания по управлению электрическими сетями“)».

В KEGOC объяснили сбой «аварийным дисбалансом», созданным энергосистемой Центральной Азии. В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с отключением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана.

На момент публикации этой статьи страны начинают уже восстанавливать подачу электроэнергии.

Так Узбекистан отключился от единой центрально-азиатской энергосистемы и начал переподключать собственные ГЭС и тепловые электростанции (ТЭС).

«Началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в Республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области», — говорится в сообщении министерства энергетики республики.

В ведомстве отметили, что принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, происходит поэтапное подключение сетей.

В Кыргызстане также возобновляют подачу электроэнергии вне единой энергосистемы, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу Минэнерго КР. Электричество уже подключили в некоторых районах Бишкека, а также в Джалал-Абадской и Чуйской областях.

О возвращении к нормальному режиму работы энергосистемы Казахстана сообщил и национальный оператор KEGOC («Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»).