Об оскорблениях чувств в светском государстве

Два скандала, связанные с оскорблениями, произошли на прошлой неделе в Турции и представляют собой пример проблемы, актуальной для мусульман не только в ней.

Сперва скандал спровоцировали слова, содержащиеся в перевыпущенной песне Сезен Аксу, которую можно назвать турецкой Аллой Пугачевой. Слова эти, сказанные в адрес Адама и Евы, мир им, которые мы не будем воспроизводить, со "светской" точки зрения могут рассматриваться как пример "вольнодумства", но с религиозной, исламской являются кощунством и оскорблением пророка, мир ему.

Реагируя на них, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «никто не имеет право раскрывать рот на Адама и Еву, или нашим долгом будет вырвать этот язык». Однако кроме этого последствий для "турецкой Аллы Пугачевой" пока не было, зато под раздачу попала журналист Седеф Кабаш за оскорбление самого президента. Не называя имени Эрдогана, но рассуждая о том, кто может стать президентом после следующих выборов, она сказала следующее: «Если крупнорогатый скот поселится во дворце, он не превратится в короля, а дворец превратится в сарай».

Арест популярной журналистки и жесткие слова в адрес популярной певицы усугубили раскол внутри турецкого общества, нарастающий на фоне экономических проблем. Причем, показательно, что против уголовного преследования в отношении них высказались не только партии ярко выраженной секулярной направленности вроде кемалисткой CHP и постмарксистской HDP, но и ряд оппозиционных партий и политиков, которые относятся к консервативному флангу (Ахмет Давутоглу, Али Бабаджан, Мераль Акшенер).

Подобный подход со стороны последних может быть воспринят как проявление религиозного лицемерия или даже неверия в случае с защитой Сезен Аксу, учитывая оскорбление ей того, что свято для мусульман. Но тут надо разобраться - а в какой системе координат они действуют и что это для них означает?

Если речь идет о религиозной системе координат, то тут все понятно - не то, что оскорбление, но и малейшее неуважение к пророкам, мир им, в исламском обществе недопустимо. И произойди такое в шариатском государстве, тот, кто это себе позволил, должен был бы понести за это ответственность, как это регулярно происходит в Пакистане.

Но разве Турция - шариатское государство? Как мы помним, все предложения ввести в конституцию не то, что формулировки о правлении по Шариату, но и даже просто робкие формулировки об Исламе как о государственной религии, не были поддержаны ни турецким обществом в целом, ни конкретно правящей партией Эрдогана (https://golosislama.com/news.php?id=29602). В итоге Турция остается светским государством, но мусульманской в историческом и культурном отношении страной, что является консенсусом в том числе правящей коалиции AKP и MHP.

Комментируя еще в 2016 году дистанцирование партии Эрдогана от приписываемого ему курса "Братьев-Мусульман"* и его союз с военными и партийными националистами, мы еще тогда писали, что к этому надо отнестись серьезно. Будь то шариатская система или система светского национального государства - это определенные рамки и правила игры, и принимая их, ты должен понимать, к чему они обязывают.

Нет, эти слова не надо понимать как обвинение в адрес Эрдогана, что он выбрал вместо Шариата национализм. Поступи он иначе, он скорее всего уже давно бы разделил судьбу шахида (ин ша Аллах) Мохаммада Мурси, и примерно по той же причине - как в Египте такой курс не имел необходимой для этого поддержки, так еще в большей степени он ее не имеет в Турции.

Как же в этом смысле обстоят дела в Турции и чем это интересно для всех остальных мусульман, находящихся в подобных условиях?

В ней есть антирелигиозный лагерь, вот такие полудурки, которые постоянными нападками на религиозные ценности и оскорбления будь то карикатуры на Мекку или оскорбления Адама и Евы, мир им, провоцируют другой лагерь - религиозный. При этом если раньше власть находилась в руках у представителя первого лагеря и они гнобили второй, то сейчас возникает такое представление, что они поменялись местами.

Однако если это так, то почему за решетку угодила не Сезен Аксу за оскорбление пророка, а Седеф Кабаш за оскорбление Эрдогана, хотя с религиозной точки зрения приоритеты должны были бы быть противоположными? Да потому, что как в светском государстве в Турции нет уголовного наказания за оскорбление пророков, но есть за оскорбление президента, которое применяется зачастую даже в таких неочевидных случаях как этот.

Проблема заключается в том, что за десятилетия республиканского строя в турецком обществе сформировалась своя общественная, политическая культура, которая предполагает свободу высказываний. Причем, долгое время она не распространялась на представителей религиозного лагеря, которым приходилось отвечать за свои слова, как это было с нынешним президентом и тогдашним мэром Стамбула Эрдоганом, осужденным на десять месяцев за декламацию религиозного стихотворения. О чем, комментируя всю эту ситуацию напомнила Мераль Акшенер, возглавляющая партию, которую можно считать умеренно-консервативной: "Нынешняя Турция переживает период, когда бывшие жертвы, которых сажали в тюрьмы за стихи, теперь также сажают в тюрьмы за поэзию".

Правда, за поэзию пока никого не посадили, но сама мысль понятна, и интересно в этом смысле обещание Акшенер, позиции которой внутри оппозиционного лагеря в последнее время усиливаются, так как она привлекает к себе и религиозный электорат. "Скоро этот менталитет останется в прошлом и в Турции восторжествует справедливость", - пообещала она, что можно расценивать как отказ от репрессий в отношении как религиозного, так и светского лагерей.

Но будем закругляться. Если смотреть правде в глаза, противоречия между религиозной и "светской" системой ценностей никуда не денутся, и есть лишь два радикальных и один компромиссный способы жить с этим. Радикальные это либо религиозное, либо антирелигиозное государство, в котором под запретом находятся его идейные противники. Компромиссное - это модель, в рамках которой будут существовать и один, и второй, и их представители будут пользоваться признаваемой за всеми свободой слова. И наверняка в некоторых случаях это будет оборачиваться тем, что будут задеваться ценности другого лагеря и чувства его представителей.

Вопрос, на который нет простого ответа, заключается в том, как научиться себя вести представителям этих лагерей, чтобы было возможно их мирное сосуществование? Возможно ли нащупать ту грань, за которой свобода слова перерастает в оскорбления и не переступать ее? Или войны и радикальных решений избежать нельзя?

На фото - Реджеп Тайип Эрдоган, Седеф Кабаш и Мераль Акшенер

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