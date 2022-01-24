СДС и ИГИЛ сражаются за тюрьму в Сирии

По меньшей мере 120 человек погибли в продолжающихся боях между боевиками Сирийских демократических сил и ИГИЛ* после нападения на сирийскую тюрьму.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что "по меньшей мере 77 членов ИГИЛ и 39 курдских бойцов, включая силы внутренней безопасности, тюремных охранников и контртеррористические силы, были убиты" в результате нападения, которое началось в четверг.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за побег из тюрьмы в пятницу на своем медиа-рупоре «Амак». На видео, опубликованном в субботу, показано, как вооруженные люди проникают в тюрьму и поднимают черный флаг группы при штурме тюрьмы Гвайран в городе Хасака.

По данным СОПЧ, в ходе боев погибли по меньшей мере семь гражданских лиц.

СДС сначала заявили, что предотвратили побег и арестовали 89 боевиков, укрывавшихся неподалеку, но позже признали, что заключенные захватили часть здания.

Представитель СДС также сообщил, что они захватили 104 сбежавших заключенных, но общее число бежавших не установлено.

Нападавшие взорвали заминированный автомобиль у ворот тюрьмы, что помогло десяткам заключенных бежать в район Гвейран.

Высший военный командир СДС Мазлум Абади заявил в пятницу, что ИГИЛ мобилизовали "большинство своих спящих ячеек" для организации побега из тюрьмы.

Пентагон США подтвердил, что коалиция по борьбе с ИГИЛ провела воздушные атаки в поддержку СДС, которые пытались положить конец побегу из тюрьмы.

Нынешние бои стали самой кровавой вспышкой насилия в центрах содержания под стражей, где содержатся тысячи подозреваемых членов ИГИЛ, арестованных после того, как они были разгромлены при поддержке США на севере и востоке Сирии.

Было неясно, сколько заключенных находилось в тюрьме, которая является крупнейшим объектом, где СДС содержат тысячи пленных. По оценкам Human Rights Watch, в плену у СДС содержится около 12 000 мужчин и мальчиков, подозреваемых в принадлежности к ИГИЛ, в том числе от 2 000 до 4 000 иностранцев из примерно 50 стран.

Бои вызвали массовое бегство гражданского населения из кварталов вокруг Гвайрана: семьи бежали в суровый зимний холод.

ИГИЛ прибегает к нападениям в партизанском стиле после того, как в 2019 году потеряли последний значительный кусок территории в Сирии.

Несмотря на поражение, спящие ячейки ИГИЛ совершают смертоносные нападения на СДС, а также войска режима Башара Асада на западном берегу реки Тигр в восточной Сирии.

Освобождение товарищей было основной тактикой группировки. Во время наступления 2014 года, когда ИГИЛ захватило территории в Ираке и Сирии, было совершено множество побегов из тюрем.

Пока не ясно, был ли побег из тюрьмы частью централизованной скоординированной операции, приуроченной к нападению на военную базу в соседнем Ираке, или это действия местной ячейки ИГИЛ.

* - запрещены в РФ