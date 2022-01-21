Байден выдвинул кандидатуру первой мусульманки на пост федерального судьи

В среду президент Джо Байден впервые в истории США выдвинул кандидатуру мусульманки на должность федерального судьи, что является частью усилий его администрации по реформированию федеральной судебной системы с учетом разнообразия.

Нусрат Джахан Чодри, юридический директор Американского союза гражданских свобод штата Иллинойс, является кандидатом Байдена на должность судьи окружного суда США по Восточному округу Нью-Йорка. В случае утверждения Сенатом, Чодри станет первой женщиной-мусульманкой на посту федерального судьи и первой американкой бангладешского происхождения.

Последний раунд из восьми кандидатур - 13-й с момента вступления Байдена в должность год назад - довел общее число кандидатур Байдена на должности судей до 83 и продолжает усилия его администрации по привлечению большего числа женщин и «цветных» судей в федеральные суды.

Чодри, которая ранее работала в Американском союзе гражданских свобод в Нью-Йорке, станет всего лишь вторым американским федеральным судьей мусульманского происхождения после того, как в июне Сенат утвердил Захида Курайши - еще одного выдвиженца Байдена - в Окружной суд США по округу Нью-Джерси.

Большинство выдвинутых Байденом кандидатов в судьи были женщины и люди с небелым цветом кожи, что соответствует его обещанию выдвигать разнообразные группы людей на пожизненные назначения для работы в судейском корпусе.

Судебные кандидаты бывшего президента Трампа были значительно менее разнообразны: 76 процентов из них составляли мужчины, а 85 процентов - белые, по данным прогрессивной правозащитной группы Alliance for Justice.