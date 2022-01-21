Ракетный обстрел Африна: шесть мирных жителей погибли

В результате ракетного обстрела города на севере Сирии, контролируемого поддерживаемыми про-турецкими бойцами оппозиции, погибли шесть мирных жителей и более десятка человек получили ранения.

Пока не ясно, кто выпустил артиллерийские снаряды в четверг, но атака была произведена из региона, где присутствуют боевики РПК и силы режима Башара Асада, сообщила базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека.

"Шесть человек, включая двух детей, были убиты", - сообщила СОПЧ, которая в своих отчетах опирается на источники в Сирии.

Еще почти 30 человек получили ранения, добавила она.

Обстрел произошел через неделю после того, как террорист-смертник совершил теракт возле военной базы, находящейся под контролем поддерживаемых Турцией бойцов в Африне.

Город находится под контролем Турции и союзных ей бойцов сирийской оппозиции с 2018 года, после того как в результате поддерживаемой Турцией военной операции боевики РПК были вытеснены из этого района.

С тех пор Африн и близлежащие деревни стали местом нападений на турецкие и поддерживаемые Турцией цели.

Турция провела три военные наступательные операции в Сирии, в основном с целью оттеснить террористов РПК от своей границы.

Белые каски", сирийская группа гражданской обороны, действующая в районах, контролируемых оппозицией, заявила, что ракеты также вызвали пожар в жилом районе Африна, который потушили ее добровольцы.

На видео, снятом "Белыми касками", можно уивдеть, как спасатели вытаскивают обгоревшее, безжизненное тело из поврежденного здания, в то время как другие тушат бушующий пожар, в результате которого обуглились несколько автомобилей.

Также в четверг Сирийские демократические силы (сирийский филиал РПК) сообщили о попытке побега из тюрьмы на северо-востоке Сирии, где содержатся боевики ИГИЛ*. Согласно отчету, заключенные сначала начали бунтовать внутри тюрьмы Герван в городе Хассака, где содержится около 3000 заключенных.

Вслед за этим был взорван заминированный автомобиль на объекте по хранению и распределению нефтепродуктов недалеко от тюрьмы. Начались столкновения с СДС в этом районе.

Согласно заявлению возглавляемой США коалиции, самолеты коалиции оказали поддержку СДС, которые понесли потери во время атаки.

"Воздушные средства коалиции быстро начали поддерживать операции по стабилизации ситуации путем скоординированного удара по враждебным силам", - говорится в заявлении, без предоставления дальнейших подробностей.

Представитель СДС Фархад Шами сказал, что не сразу удалось подтвердить, удалось ли кому-то сбежать из тюрьмы. Он сказал, что десятки боевиков ИГИЛ, которые пытались атаковать тюрьму, прятались в кварталах рядом с тюрьмой.

В заявлении СДС говорится, что, предположительно, они прячутся в жилых домах, и в этом районе был введен кордон безопасности. В заявлении говорится, что беспорядки в тюрьме находятся под контролем.

* - запрещены в РФ