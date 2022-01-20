Турция пошлет в Афганистан 700 тонн гуманитарной помощи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, что Анкара отправит в Афганистан "поезд доброты" с гуманитарной помощью.

Выступая после заседания кабинета министров Эрдоган сказал, что поезд с 700 тоннами продовольствия, одежды, товаров медицинского и чрезвычайного назначения будет отправлен в Афганистан при поддержке 10 неправительственных организаций (НПО) при координации Управления Турции по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Нынешнее бедственное положение Афганистана описывают как один из наиболее быстро растущих гуманитарных кризисов в мире.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), половина населения страны сейчас испытывает острый голод, более 9 миллионов человек были перемещены, а миллионы детей не посещают школу.

На прошлой неделе ООН и ее партнеры выступили с призывом о выделении 4,4 миллиарда долларов для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане в 2022 году.

Глава ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миллионы афганцев находятся на грани смерти, и призвал международное сообщество освободить замороженные активы Афганистана и запустить его банковскую систему.

Эрдоган также прокомментировал экономическую ситуацию в Турции, заявив, что в следующем году будет "совсем другая картина" страны. Он поклялся продолжать добиваться целей для более сильного будущего.