Прощай Turkey, салам Turkiye

Правительство Турции планирует изменить свое международно признанное официальное название на английском языке Turkey на Türkiye, зарегистрировав его в ООН в ближайшие недели, сообщает Middle East Eye со ссылкой на турецких чиновника.

Правительство может изменить название простым уведомлением в реестре ООН, но буква "Ü", которой нет в номинальном латинском алфавите, может стать проблемой. Türkiye в переводе с турецкого означает "Турция".

Один высокопоставленный турецкий чиновник сказал, что Анкара еще не обсуждала вопрос о букве "Ü" с ООН, но источник выразил надежду, что решение может быть найдено. По мнению некоторых наблюдателей, одним из таких решений может быть использование буквы "U" вместо "Ü" в новом названии.

"Точные сроки изменения названия все еще рассматриваются правительством", - сказал чиновник. "Но процесс продолжается".

"Постоянное представительство Турции связалось с протоколом ООН, чтобы узнать о процедуре информирования об изменении названия страны в случае, если это изменение произойдет, но мы не получили никакого официального сообщения", - сказал представитель ООН.

Акция по изменению названия началась в декабре после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выпустил меморандум и попросил общественность использовать Türkiye для описания страны на всех языках.

"Türkiye принимается как зонтичный бренд для нашей страны на национальных и международных площадках", - сказал Эрдоган. "Türkiye - это лучшее представление и выражение культуры, цивилизации и ценностей турецкого народа".

В том же меморандуме Эрдоган посоветовал компаниям использовать надпись "made in Türkiye" вместо "made in Turkey" для своих экспортируемых товаров. Он также дал указание государственным учреждениям использовать в своей переписке, особенно с международными организациями, слово Türkiye вместо Turkey, Turkei и Turquie.

Поначалу турецкая общественность не знала, насколько серьезно следует отнестись к этой инициативе. Однако финансируемые государством новостные сети быстро последовали примеру правительства.

Информационное агентство Anadolu и TRT World теперь используют "Türkiye" в своих англоязычных передачах. В одной из статей TRT World пытались объяснить свои доводы, ссылаясь на английский словарь: "Пролистайте Кембриджский словарь, и "turkey" (индюк) определяется как "что-то, что плохо работает" или "глупый или тупой человек".

Министерство иностранных дел, тем временем, не теряло времени даром. Теперь его сайт приветствует посетителей заголовком "Республика Тюркие". Турецкие иностранные представительства по всему миру теперь также используют "Türkiye" в своей корреспонденции.

Люди, поддерживающие смену названия, говорят, что все дело в суверенитете Турции и в том, что она чувствует себя лучше с Türkiye. Правительство запустило кампанию HelloTurkiye под лозунгом “Turkey” değil “Türkiye” (Это Turkiye, не Turkey).

Мерием Илайда Атлас, журналист и член правления TRT, говорит, что благодаря цифровизации всем стало проще использовать "Türkiye" на английском языке.

"Выражение себя вне рамок английского языка - это глобальная тенденция", - сказала она MEE. "Türkiye - это очень старое название, которое имеет для нас значение. Теперь благодаря технологиям нет такой технической проблемы, чтобы использовать Türkiye в английских текстах. В прошлом компьютеры не распознали бы его".

Помимо того, что Анкара имеет суверенное право называть себя так, как ей хочется, Атлас указывает на другую причину изменений:

"Ксенофобские и исламофобские нападки часто уподобляют Турцию птице индюк", - говорит она. "Сохранение репутации страны также очень важно".

Напомним, что «индейка» в английском языке это turkey.

Общая историческая версия, изложенная почти 50 лет назад в интервью NPR Марио Пеи, профессором романских языков Колумбийского университета, предлагает два сценария, объясняющих, как эта птица стала ассоциироваться с Турцией.

Первый предполагает, что купцы, в основном из Стамбула, переправили птицу в Британию из Америки в 1500-х годах. Англичане называли ее так, поскольку она поставлялась оптом из Турции. В то время существовала привычка относить к "Турции" все, что проходит через Турцию или турецких купцов. Например, персидские ковры называли турецкими коврами, а индийскую муку - турецкой мукой.

Согласно второй теории, задолго до открытия Америки европейцы любили есть дикую птицу, которая попала к ним из Гвинеи в Западной Африке через турецких купцов. Эта птица получила прозвище "турецкий петух", поскольку торговля ею велась через Стамбул.

Посол в отставке Унал Чевикоз, член парламента и один из старших членов главной турецкой оппозиционной партии CHP, считает, что нет необходимости проявлять деликатность в связи с ассоциацией Турции с птицей.

"Мы также ассоциируем эту птицу на турецком языке с Индией и называем ее хинди", - сказал он в интервью MEE. (также как в русском языке мы называаем ее индейкой — прим. ГИ) "Я думаю, что это пустая трата времени".

Журналист Атлас возражает, что турецкий народ никогда не высмеивает Индию так, как западные люди высмеивают Турцию в вирусных видео или изображениях, связанных с птицей.

Но есть аргументы и в пользу сохранения старого написания, говорит Чевикоз. Помимо давней английской традиции он задается вопросом, который интересен и нам — а что делать с другими языками, например русским? Нужно ли и нам теперь говорить не «Турция», а «Тюркие»?

Чевикоз утверждает, что у каждой страны есть свое название, которое используется на местном уровне. "Греция называет себя Элладой. Армения - Айастан. Швейцария - Гельветика", - сказал он. "Но никто из них не пытается изменить свое название на английском языке".

Вывести название на международную арену - это одно, а убедить всех остальных использовать его - совсем другое. В 2016 году Чешская Республика сократила свое название до Czechia, но это так и не прижилось. Украина также с неоднозначным успехом бьется за то, чтобы ее столицу называли Kyiv (Київ), а не Kiev (Киев).

Так ли просто будет приучить англоговорящий мир к новому названию страны, когда Turkey уже давно стала брендом? По крайней мере "Турция" пока останется на месте.