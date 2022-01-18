Нусантара: в Индонезии одобрили перенос столицы и уже придумали ей имя

Парламент Индонезии принял законопроект о переносе столицы страны из Джакарты в заросший джунглями район на острове Борнео.

Новый закон о столице государства, одобренный во вторник, создает правовую основу для амбициозного мегапроекта президента Джоко Видодо стоимостью 32,5 млрд. долларов и определяет порядок финансирования и управления его развитием.

Президент выбрал название для нового города - Нусантара, яванское название индонезийского архипелага.

"Новая столица выполняет центральную функцию и является символом идентичности нации, а также новым центром экономического притяжения", - заявил министр планирования Сухарсо Моноарфа в парламенте после принятия законопроекта.

Планы по переносу правительства из Джакарты - шумного мегаполиса с населением 10 миллионов человек, который страдает от хронических пробок, наводнений, загрязнения и тонет из-за подземных вод - выдвигались многими президентами, но ни один из них не зашел так далеко.

Джокови, как широко известен президент Видодо, впервые объявил о плане в 2019 году, но прогресс был отложен из-за пандемии COVID-19.

Его правительство представляет себе новую столицу как низкоуглеродный "суперцентр", который будет поддерживать фармацевтический, медицинский и технологический секторы и способствовать устойчивому росту за пределами острова Ява, самого густонаселенного района страны.

В настоящее время на Яве проживает 54 процента из почти 270 миллионов жителей Индонезии.

Новая столица, расположенная примерно в 2 000 км к северо-востоку от Джакарты, будет находиться на территории районов Северный Пенджам Пасер и Кутай Картанегара в провинции Калимантан на Борнео, где проживает 900 000 человек. Он расположен в центре Индонезии, в одном из районов, наименее подверженных стихийным бедствиям, которые регулярно обрушиваются на обширный архипелаг из 17 000 островов.

Правительство выделило 180 000 гектаров (445 000 акров) земли под планируемый город, и Джокови ранее говорил, что перенос административного центра займет до десяти лет. Государство профинансирует 19 процентов из 32,5 млрд. долларов США, а остальная часть будет получена за счет государственно-частного партнерства и частных инвестиций.

В стоимость проекта входят новые правительственные офисы и жилье для 1,5 млн. государственных служащих.

Однако критики говорят, что консультации с общественностью по этому плану были ограничены, а защитники окружающей среды опасаются, что этот шаг ускорит уничтожение лесов, которые являются домом для орангутангов, солнечных медведей и длинноносых обезьян, а также увеличит загрязнение окружающей среды, которое уже растет из-за добычи угля и производства пальмового масла.

По словам Саана Мустофы, заместителя председателя специального комитета законопроекта, Нусантара — следуя примеру новых столиц в таких странах, как Бразилия и, совсем недавно, Мьянма - будет возглавляться губернатором, чья должность приравнивается к министру.

По имеющимся данным, на эту должность рассматриваются бывший министр исследований и технологий Бамбанг Броджонегоро и бывший губернатор Джакарты Басуки Тьяхаджа Пурнама, более известный как Ахок.