Йеменская война пришла в ОАЭ: хуситы бомбили территорию эмиратов

Один гражданин Пакистана и два индийца погибли в понедельник в результате взрыва нескольких автоцистерн с нефтепродуктами в Абу-Даби, что, по мнению Объединенных Арабских Эмиратов, произошло в результате атаки беспилотника.

Йеменские повстанцы-хуситы также заявили о нападении на ОАЭ вскоре после того, как государство Персидского залива сообщило об инциденте. Однако они не подтвердили тип или место нападения.

Позже в понедельник министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что "оставляет за собой право ответить на террористические атаки хуситов.

"Это террористическое ополчение продолжает бесконтрольно совершать свои преступления, пытаясь распространить терроризм и хаос в регионе для достижения своих незаконных целей и задач", - говорится в заявлении министерства.

Агентство WAM со ссылкой на полицию Абу-Даби сообщило, что в понедельник утром в промышленном районе Мусаффа рядом с хранилищами государственной Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) произошел пожар, в результате которого взорвались три автоцистерны с топливом.

Между тем, в международном аэропорту Абу-Даби также был зафиксирован небольшой пожар на новом строительном объекте, говорится в заявлении полиции. В результате этих двух инцидентов не было нанесено значительного ущерба.

Почему же хуситы выбрали своей целью ОАЭ?

ОАЭ входили в коалицию под руководством Саудовской Аравии, которая вторглась в Йемен в 2015 году, чтобы восстановить международно признанное правительство Абдур-Рабба Мансура Хади, свергнутое в конце 2014 года.

ОАЭ, однако, объявили о сокращении своего военного участия в Йемене с 2019 года, но аналитики отмечают, что они сохраняют значительное влияние, поддерживая йеменских боевиков.

С 25 декабря боевые действия усилились, когда коалиция во главе с Саудовской Аравией начала "крупномасштабное" наступление на йеменскую Сану, после того как в результате ракетного обстрела со стороны хуситов погибли два человека в королевстве, что стало первой подобной смертью за последние три года.

В результате атаки погибли три человека, и представитель хуситов Яхья Сари предупредил Саудовскую Аравию о "болезненном" ответе, если коалиция не прекратит свою "агрессию".

В последние недели проправительственные силы Йемена объявили об одной из своих самых значительных побед в семилетней войне, вытеснив хуситов из богатой нефтью юго-восточной провинции Шабва и продвинувшись в контролируемые ими районы Мариба на севере.

Это продвижение стало возможным во многом благодаря вмешательству бригад поддерживаемых ОАЭ.

Хуситы часто заявляли о беспилотных и ракетных атаках на соседнюю Саудовскую Аравию во время войны, но они заявили лишь о нескольких атаках на ОАЭ, что эмиратские власти всегда отрицали.

Две недели назад хуситы заявили, что они захватили судно под флагом ОАЭ "Rwabee" у побережья Йемена, утверждая, что оно перевозило "оружие для экстремистов". 11 членов экипажа судна остаются заложниками. Абу-Даби осудил этот инцидент как "опасную эскалацию".

Йеменские повстанцы также отклонили требование Совета Безопасности ООН освободить судно.

Один из лидеров хуситов в Сане заявил что в этот раз они нацелились на ОАЭ, потому что те снова вернулись на линию фронта йеменского конфликта.

"У нас есть оружие, которое может достичь Эмиратов, и они не могут позволить себе наши атаки. Если они продолжат поддерживать США в борьбе с нами, мы обещаем им атаки, подобные тем, которые мы совершаем против Саудовской Аравии".

"ОАЭ - это инструмент в руках США и Израиля. Мы будем противостоять им либо внутри Йемена, либо нанося удары по их территории".

Позже в понедельник представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам написал в Твиттере, что "ОАЭ заявили, что дистанцировались от Йемена, но недавно их разоблачили, что противоречит их заявлениям", заявив, что у Абу-Даби есть два варианта: либо прекратить вмешательство в дела Йемена, либо столкнуться с последствиями со стороны хуситов

Яхья Сари призвал гражданских лиц и иностранные фирмы «держаться подальше от жизненно важных объектов» в ОАЭ для «их собственной безопасности».

Уже сегодня в качетсве возмездия коалиция во главе с Саудовской Аравией совершила воздушные налеты на столицу Йемена Сану, убив более 12 человек.

По словам хуситов в результате атак коалиции вокруг города погибло в общей сложности около 20 человек, сообщил заместитель министра иностранных дел хуситов в Twitter.

Телеканал Al Masirah, управляемый хуситами, сообщил, что в результате атак были повреждены дома, погибло по меньшей мере дюжина человек и еще около дюжины получили ранения.

Отметим, что безусловно хуситский удар пришелся по очень больному месту. В значительной степени успех ОАЭ основан на беспрецедентном для Ближнего Востока чувстве безопасности. Это страна в которой практически не случается терактов или каких-то конфликтов, что привлекает в нее людей со всего мира. Теперь хуситы дали понять, что все может измениться, и сами ОАЭ могут стать горячей точкой.