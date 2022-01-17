Власти Казахстана опубликовали цифры с количеством погибших во время восстания

Власти Казахстана озвучили данные по пострадавшим в ходе беспорядков в Алматы.

Согласно данным министерства здравоохранения республики, 265 пострадавших во время протестов, продолжают лечение по настоящее время. 67 из них находятся в реанимации. Проведено более 500 сложных операций.

Из 225 погибших в ходе беспорядков, 175 пациентов умерли в медорганизациях. Общее количество обращений за медпомощью - более 2,6 тысяч.

При этом в Алмате во время протестов и беспорядков погибли 149 мирных жителей и 11 силовиков Об этом со ссылкой на заявление начальника департамента полиции города Каната Таймерденова, сообщает Tengrinews и РИА Новости.

«На сегодня погибли 11 сотрудников правоохранительных органов, среди гражданских — 149 человек», — цитирует Таймерденова Tengrinews.

Начальник полиции рассказал, что большая часть из 149 погибших в городе — террористы-боевики, и что участники беспорядков не бросали раненых и убитых, похищали тела «своих сообщников», передает «Интерфакс». Всего в Алматы произошло семь нападений на морги, во время которых похитили 41 тело.

В городе также было похищено 1347 единиц оружия, на данный момент изъято только 127 единиц. После протестов в Алматы расследуется 405 уголовных дел, арестованы 249 человек.

Напомним, что ранее власти Казахстана не называли число жертв среди мирных жителей. 15 января Генпрокуратура Казахстана заявила о не менее 225 погибших во время протестов, уточнив, что среди них часть — «бандиты, участвовавшие в терактах», а также 19 полицейских и военных.