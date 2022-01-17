Эксперты предупреждают о возможном геноциде мусульман в Индии

В Индии может вот-вот случится геноцид мусульман, предупредил эксперт, предсказавший массовое убийство тутси в Руанде за несколько лет до того, как оно произошло в 1994 году. Об этом сообщает Al Jazeera.

Грегори Стэнтон, основатель и директор организации Genocide Watch, заявил во время брифинга в Конгрессе США о ранних "признаках и процессах" геноцида в индийском штате Ассам и управляемом Индией Кашмире.

"Мы предупреждаем, что геноцид вполне может произойти в Индии", - сказал Стэнтон, выступая от имени неправительственной организации, которую он основал в 1999 году с целью предсказать, предотвратить, остановить и добиться ответственности за это преступление.

Стэнтон сказал, что геноцид - это не событие, а процесс, и провел параллели между политикой, проводимой премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и дискриминационной политикой правительства Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа в 2017 году.

Среди таких мер он назвал отмену в 2019 году особого автономного статуса Кашмира, управляемого Индией, что лишило кашмирцев особой автономии, которой они обладали на протяжении семи десятилетий, и принятие в том же году Закона о внесении поправок в гражданство, который предоставил гражданство религиозным меньшинствам, но исключил мусульман.

Стэнтон, бывший преподаватель по изучению и предотвращению геноцида в Университете Джорджа Мейсона в Вирджинии, сказал, что опасается сценария, аналогичного Мьянме, где рохинджа сначала были юридически объявлены негражданами, а затем изгнаны путем насилия и геноцида.

"То, с чем мы сейчас сталкиваемся, - это очень похожий заговор", - сказал он.

Стэнтон сказал, что идеология хиндутвы "противоречит истории Индии и индийской конституции", и назвал Моди "экстремистом, захватившим власть".

В 1989 году Стэнтон предупредил тогдашнего президента Руанды Ювенала Хабиариману, что "если вы не сделаете что-нибудь, чтобы предотвратить геноцид в вашей стране, то через пять лет здесь начнется геноцид".

За ранними предупреждениями последовала резня 800 000 тутси и других жителей Руанды в 1994 году.

"Мы не можем позволить этому случиться в Индии", - сказал Стэнтон.

Организация Genocide Watch начала предупреждать о геноциде в Индии в 2002 году, когда трехдневный период межобщинного насилия в западном индийском штате Гуджарат привел к убийству более 1000 мусульман.

Аакар Патель, правозащитник, писатель и бывший глава Amnesty International в Индии, живущий в Бенгалуру, сказал Al Jazeera, что к этим сообщениям следует отнестись "очень серьезно".

"Я думаю, что история гражданского насилия в Индии показывает, что либо государство делает что-то, что провоцирует насилие (против мусульман), либо делает недостаточно, чтобы остановить его", - сказал Патель.

"Я думаю, что правительство Индии должно отнестись к этому серьезно... Люди за пределами страны, естественно, встревожены, когда такие вещи говорят в Индии, а государство ничего не делает", - сказал он, имея в виду недавний призыв к геноциду мусульман, прозвучавший на одном из мероприятий индуистских групп.

Другие эксперты осудили рост числа нападений на мусульманских торговцев и предпринимателей со стороны индуистских экстремистских групп.

В ноябре индуистские фанатики подожгли дом мусульманского бывшего министра иностранных дел Салмана Хуршида, который сравнил индуистский национализм, процветающий при Моди, с "экстремистскими группами", такими как ИГИЛ*.

Видеоролики с призывами индуистских религиозных лидеров к массовым убийствам и применению оружия против мусульман, распространившиеся в социальных сетях в прошлом месяце, заставили Верховный суд распорядиться о проведении расследования по факту разжигания ненависти в штате Уттаракханд.

"Под руководством BJP Индия стала одной из самых опасных стран в мире для мусульман и христиан. Их преследуют физически, психологически и экономически", - написал активист и ученый Апурвананд в статье для Al Jazeera.

"Принимаются законы, криминализирующие их религиозную практику, привычки в еде и даже бизнес".

Мусульмане составляют почти 14 процентов от 1,4 миллиарда жителей Индии, в то время как индусы по-прежнему составляют почти 80 процентов населения.

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